Ilmenauer Forscher testen Masken

Hoch ist derzeit die Nachfrage nach Schutzmasken. Etliche Textilfirmen haben die Produktion aufgenommen. Ihnen bietet die Technische Universität Ilmenau einen besonderen Service an: Sie testen die Materialien vor ihrer Verarbeitung zu Schutzmasken auf ihre antivirale Wirkung.

„Die Unternehmen wollen wissen, ob die Materialien, die sie benutzen, prinzipiell geeignet sind“, erläutert Andreas Schober, Leiter des Fachgebiets Nanobiosystemtechnik der Technischen Universität Ilmenau. Eigens zu diesem Zweck wurde ein Teststand aufgebaut.

Eine Zertifizierung ist der in Ilmenau durchgeführte Test nicht. „Wir können jedoch in einer Vor-Testung die wichtige antivirale Wirkung des Materials prüfen“, so Schober. Die Universität will damit einen Beitrag zum Infektionsschutz leisten.

