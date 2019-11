In der Roßstraße in Kahla stehen auch die Gehwege (links) mit Fahrzeugen voll, Anwohner beschwerten sich in der Vergangenheit über Behinderungen an ihren Ausfahren.

In Kahla werden verstärkt Knöllchen verteilt

Zu den unliebsamen Aufgaben eines Bürgermeisters kann es gehören, Recht und Gesetz umzusetzen. Denn nicht jeder Bürger ist damit einverstanden, wenn sich eine gewisse Gewohnheit zum Gesetzesbruch eingeschlichen hat.

Beispiel Kahla: Einige Monate war das Ordnungsamt der Stadt unterbesetzt gewesen, weshalb die verbliebenen zwei Mitarbeiter nur begrenzt die Parkräume der Stadt überwachen konnten. Nun konnten zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden, zu deren Aufgaben es auch gehört, Falschparker mit Knöllchen abzustrafen.

Bürgermeister: Verordnungen sind umzusetzen

„Es gibt Verordnungen, die jetzt wieder in größerem Umfang verfolgt werden“, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos). Dass das einigen Bürgern bitter aufstößt, weiß er aber auch. Denn mittlerweile sei es an einigen Stellen in der Innenstadt zur Gewohnheit geworden, abseits der Markierungen zu parken. Abgesenkte Bordsteine in der Innenstadt würden Autofahrer zu dieser Parksünde verleiten, „so ist das aber nicht gedacht gewesen. Die Innenstadt sollte auch für Fußgänger attraktiv sein“, sagt er.

Gerade an Markttagen zeigt sich zudem am Vormittag ein gewisses Chaos: Vergangene Woche versperrten Autofahrer weite Teile des Gehweges in der August-Bebel-Straße. Am Grabenweg waren dafür Parkflächen frei. Nur: Von dort muss man Treppenstufen hinauf gehen. Ein anderer Streitfall: Nach der Straßenverkehrsordnung ist es auch verboten, Einfahrten zuzustellen – selbst wenn es die eigene zur Garage ist.

Einfahrten für Feuerwehr frei halten

Wenn jetzt Bürger mit Knöllchen ins Rathaus kommen, will und kann der Bürgermeister nicht klein bei geben: „So hart es ist: Ordnung schaffen hat immer Konsequenzen.“ Die Stadtverwaltung könne schließlich keine Liste über Eigentumsrechte und Kennzeichen führen. „Was ist, wenn hier wirklich mal eine Katastrophe passiert und die Feuerwehr nicht hinein kommt?“, fragt Schönfeld.

Auf der anderen Seite waren Innenstadtbewohner seit Längerem über Falschparker erbost. Der Bürgermeister appelliert an die Kenntnisse, die in der Fahrschule gelehrt wurden: „Es ist sicherlich unschön, aber jeder weiß eigentlich, wie es funktioniert.“