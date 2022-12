In Thüringen wird häufig vor Geisterfahrern gewarnt

Leinefelde. In Thüringen warnte der Verkehrsfunk 2021 fast 50 mal vor Geisterfahrern auf Autobahnen, doch der Nutzen zusätzlicher Warnschilder ist unklar

Nach dem tragischen Zusammenprall zweier Fahrzeuge auf der A 38 zwischen Leinefelde und Breitenworbis mit drei Toten ermittelte am Mittwoch die Polizei vor Ort, wie es genau zu dem tödlichen Unfall kam.

Demnach sei der 80-jährige Unglücksfahrer mit seinem Mercedes auf den Rastplatz Eichsfeld, statt sich auf der Ausfahrt in Fahrtrichtung Leipzig einzufädeln, in die entgegengesetzte Richtung gefahren, erklärt Jörg Hübsch von der Autobahnpolizei Nord. Videoaufzeichnungen der Tankstelle und Zeugenaussagen hätten das bestätigt. Warum er sein Fahrzeug faktisch um 180 Gard gewendet hat, sei völlig unklar. Verkehrsführung und Beschilderung an der Raststätte sei klar, so Cornelia Bürger, Sachbearbeiterin bei der Autobahnpolizei.

Polizei wertet Video-Aufnahmen vom Rastplatz aus

Etwa drei Kilometer weiter kam es dann zur Tragödie, sein Fahrzeug prallte mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Der 80-jährige aus dem Landkreis Eichsfeld überlebte den Unfall nicht, auch der 45-jährige polnische Fahrer des Mitsubishi und seine polnische 23-jährige Mitfahrerin starben. Sie lebten beide in Nordrhein-Westfalen.

Laut ADAC verunglücken infolge von Geisterfahrten auf Deutschlands Autobahnen jedes Jahr 15 bis 20 Menschen tödlich, 2021 waren es sogar 24. Die Verkehrsnachrichten haben allein in Thüringen im vergangenen Jahr 48 mal vor Falschfahrern gewarnt, konstatiert Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen. Wer im Gefahrengebiet am Steuer sitzt, sollte nicht mehr überholen, die rechte Spur benutzen und die nächste Ausfahrmöglichkeit nutzen. Autofahrern, die merken, dass sie versehentlich auf der falschen Spur unterwegs sind, rät er: So schnell wie möglich an den Seitenstreifen fahren, die Warnblinker anstellen, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit begeben, von dort aus mit dem Warndreieck die Stelle sichern und die Polizei rufen. Auf keinen Fall sollte man ein Wendemanöver versuchen, was manche Fahrer in ihrer Panik tun.

Als Geisterfahrer nicht wenden

Beim schlimmsten Szenario blieben für Entscheidungen nur Bruchteile von Sekunden, bewusst steuern könne man das kaum, so der Reidegold. In Verkehrssicherheitsübungen ließe sich die Reaktion in Notsituationen zumindest trainieren. Doch so groß die berechtigte Furcht vor Geisterfahrern auch sei, verglichen mit den allgemeinen Zahlen seien solche Unfälle selten.

Ob die immer wieder diskutierten zusätzlichen Warnschilder wie etwa in Österreich das Risiko minimieren können, sei unklar, so der Verkehrsexperte und verweist auf Erfahrungen in Bayern. Auswertungen hätten keine Effekte ergeben. Laut einer ADAC -Erhebung sind Geisterfahrer an Wochenenden öfter unterwegs, die häufigsten Gründe sind Wenden auf der Autobahn oder falsches Auffahren. Nicht selten seien Alkohol oder Drogen im Spiel, das betreffe vor allem junge Autofahrer. Auch ungünstige Beschilderungen, unklare Straßenverläufe und schlechte Sicht können Fahrer auf die falsche Spur bringen.