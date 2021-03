Inzidenz steigt am Freitag in Thüringen erneut deutlich - Greiz bundesweiter Hotspot

Die Situation in der Corona-Pandemie hat sich in Thüringen erneut verschärft. Am Freitag (Stand 0.00 Uhr) lag der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner bei Neuinfektionen bei 146, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Donnerstag hatte die sogenannte Inzidenz noch bei gut 138 gelegen. Bundesweit liegt sie bei 72,4. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog