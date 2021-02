Kein Sport in der Pandemie: Olympiasieger warnt vor Folgen

800-Meter-Olympiasieger Nils Schumann kritisiert das Verbot des Vereins- und Fitnesssports in der Pandemie. Er warnt vor den gesundheitlichen Folgen von mangelnder Bewegung – vor allem bei Kindern. Das würde sich – zeitlich verschoben – niederschlagen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Olympiasieger Nils Schumann über Sport in Corona-Zeiten: „Es ist höchste Zeit für Gerechtigkeit“

„In Fettleibigkeit, gesundheitlichen Defiziten, bis hin zu psychischen Auswirkungen, weil auch ein seelischer Ausgleich fehlt“, sagte der 42-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe zwar Verständnis dafür, dass der Schutz der Gesundheit in der Corona-Krise oberste Priorität besitzt. „Doch ich stelle mir Fragen, was die Verhältnismäßigkeit betrifft: Muss der Vereinssport wirklich komplett lahmgelegt werden? Warum müssen Turnhallen zu sein? Oder Fitness-Studios?“ Aus seiner Sicht sei es „höchste Zeit für Gerechtigkeit“. Die komplette Verbannung des Sports sei nicht nachvollziehbar, viele Ehrenamtliche geben deshalb auf, so Schumann.

Laut dem Thüringer Landessportbund ist der organisierte Sport im Freistaat 2020 um rund 16.500 Mitglieder geschrumpft, 35 Vereine haben sich abgemeldet.





Lesen Sie auch:

Lockdown in Thüringen verlängert: Diese Lockerungen enthält die neue Corona-Verordnung

Diese Politiker sind unter den Impf-Vordränglern - Justizministerium eingeschaltet

Sommercamps statt Langschuljahr: So sollen Schüler den verpassten Lernstoff nachholen