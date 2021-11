Kikaninchen auf Erfurter Spielplatz muss wieder zur Reparatur

Erfurt. Die Kikaninchen-Figur hinter der Krämerbrücke wird am Freitag abgebaut. Sie muss repariert werden.

Seit 2010 begrüßt das blaue Kikaninchen – bekannt durch den Kika – vor allem die kleinen Besucher des Spielplatzes hinter der Krämerbrücke. Nun müsse es mal wieder zu einer kleinen Schönheitsreparatur, teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Am Bein und an der Kiste, auf der es steht, sind durch Witterungseinflüsse Beschädigungen entstanden. Daher wird die Figur am Freitag mitsamt der Kiste von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes abgebaut und nach ungefähr anderthalb Wochen Aufenthalt in der "Schönheitsklinik" wieder an ihren angestammten Platz zurückgebracht.

Die Idee, Figuren des öffentlich rechtlichen Kinderfernsehens in Erfurt aufzustellen, entstand anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Fernsehsenders Kika im Jahr 2007 zwischen dem damaligen Programmgeschäftsführer Frank Beckmann sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein. Im Juli 2007 fand mit Bernd, das Brot, die erste Figur seinen Platz neben dem Rathaus zwischen Fischmarkt und Benediktsplatz. Elf weitere Figuren beziehungsweise Figurengruppen folgten.