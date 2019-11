Kinder-Inklusionspreis: Mit Leidenschaft für jedes Kind einen Weg finden

Der genaue Tag steht noch nicht fest. Doch die Erzieherinnen der katholischen Kindertagesstätte St. Vinzenz in Erfurt unter Trägerschaft der St. Martin gGmbH sollen im Dezember eine wunderbare Weihnachtsfeier im Hotel „Der Lindenhof“ in Gotha erleben. 15 Frauen werden für ihre tägliche harte Arbeit belohnt – sie betreuen fast achtzig Kinder im Alter von 2 bis 7 – aus allen Konfessionen. „Wir haben uns immer für Inklusion stark gemacht“, so Constance Sickel, die die Stätte seit 2006 leitet. „Und dabei auch stets Kinder begleitet, die ein Handicap haben oder besondere Bedürfnisse“.

Die Kindertagesstätte ist einer von vier Preisträgern, die nach Auswahl durch eine Jury am heutigen Samstag im Augustinerkloster Erfurt mit dem „Kinder-Inklusionspreis 2019“ ausgezeichnet werden. Preisgeld bringt Schaukel,Tonanlage und mehr Über 5000 Euro kann sich die Freie Ganztagsschule SteinMalEins des Vereins Querwege aus Jena freuen, die sie für ein Spielplatzprojekt mit der Anschaffung einer Nestschaukel einsetzt. „Die verspricht viel Gaudi“, sagt Sprecher Rüdiger Wiese vom gemeinnützigen Verein Lernen-Verstehen-Fördern, der ehrenamtlich die Organisation inne hat und zum zweiten Mal nach 2016 die Preise dank großzügiger Sponsoren vergibt. Das ebenfalls in Jena angesiedelte Projekt Musikbaustelle vom Verein AndersGleich in Kooperation mit dem Jugendzentrum Hugo erhält 2500 Euro für die Erschaffung einer eigenen professionellen Tonanlage. Und schließlich wird das Umweltprojekt Klimabildungsplus von der Freien Ganztagsschule Anna Amalia in Weimar mit 500 Euro für schulbegleitende Initiativen unterstützt. „Inklusion wird viel zitiert, aber noch zu wenig gelebt“, sagt Hartwig Gauder, der Schirmherr der heutigen Veranstaltung. Der Olympiasieger im 50-Kilometer-Gehen ist aber zugleich sehr angetan von mehreren positiven Beispielen in Thüringen. Es sei immer „wieder begeisternd, mit welchem Enthusiasmus das geschieht.“ Die Preisträger würden dafür stehen. Mitmachen, mitreden undan der Gesellschaft teilhaben In einem Grußwort an den Verein stellt dazu auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fest: „Jeder Mensch soll sich frei entfalten und den Weg gehen, der seinen persönlichen Begabungen und der Lebensplanung am besten entspricht.“ Bei Inklusion gehe es um „Mitmachen, um Mitreden und um Teilhaben“ an der Gesellschaft.