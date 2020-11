Kindergärten im Kreis Gotha werden gefördert

Den Weg für den Ausbau von Kindertagesstätten und Kinderkrippen frei gemacht hat jetzt der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Gotha. Im kommenden Jahr sollen 1,68 Millionen Euro in sieben Vorhaben der Städte und Gemeinden fließen. Den größten Betrag soll mit 798.000 Euro die Stadt Ohrdruf erhalten, die für 3,3 Millionen Euro eine neue Kindertagesstätte im Ortsteil Gräfenhain plant. Dass jetzige Gebäude, das seit 1888 besteht, platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Die Stadt Gotha kann für rund 330.000 Euro ihre Erstausstattung des zurzeit neu entstehenden Kindergartens im Westviertel und weitere 295.000 Euro für die Sanierung der Kindertagesstätte Teeschlösschen einplanen.

In der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt kommen 168.000 Euro der Gestaltung des Außengeländes des Kita-Neubaus in Ingersleben zugute. Waltershausen erhält 32.000 Euro für einen Sonnenschutz und der Abtrennung eines Gruppenraumes in Fischbach, während für die Mühlberger Einrichtung 30.000 Euro für die Sanitärbereiche bereitgestellt werden. Tambach-Dietharz bekommt 26.000 Euro für mobile Raumsysteme. „Die Förderung wird eine deutliche Verbesserung in der Fläche bringen“, sagt Landrat Onno Eckert (SPD).