20 Kinder beteiligen sich in Ilfeld an einer Singwoche

Ilfeld. Was sich die 6- bis 13-Jährigen in den Herbstferien erarbeiten, wollen sie bei zwei Aufführungen in der Georg-Marien-Kirche zeigen.

Seit zehn Jahren sei es nun schon Tradition, dass in den Herbstferien Kinder und Jugendliche eine Woche im Ilfelder Pfarrhaus verbringen, um eine biblische Geschichte einzustudieren und auch aufzuführen, berichtet Kirchenmusikerin Christine Heimrich. So werde auch dieses Jahr eine Fortsetzung der Reihe vorbereitet.

Unter dem Titel „Gott sieht das Herz an“ geht es um Samuel und König Saul. Geschichten von Freundschaft, Trauer und Freude, Vertrauen und Hoffnung werden in Szene gesetzt und musikalisch in Liedern dargestellt. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern üben Viola Kremzow, Doreen Bruchmann und Christine Heimrich mit 20 Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren. Unterstützt werden sie auch von den Mitarbeitern des Nordhäuser Kreisjugendringes.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Freitag, 5. November, um 17 Uhr und am Samstag, 6. November, um 15 Uhr kann man dies alles im Rahmen zweier Gottesdienste in der Ilfelder Georg-Marien Kirche erleben. Dazu sind alle Südharzer herzlich eingeladen. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen für Gottesdienste.