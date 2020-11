Aktion Laternen-Fenster statt Martinsumzug im Kreis Gotha

Einen Martinsumzug wird es coronabedingt dieses Jahr in Gotha wie im Landkreis so nicht geben

Der Martinstag 2020 wird im Landkreis Gotha an diesm Dienstag, 10. November, ohne traditionellen Umzug und Feiern begangen. Die geltenden staatlichen und kommunalen Vorschriften erlauben keine Umzüge in so großem Kreis, erklärt Anne-Katrin Kummer, Pastorin in Waltershausen. Das gilt auch für die Kirchenkreise Gotha und Waltershausen-Ohrdruf insgesamt. Sie rufen stattdessen zur Teilnahme an der Aktion Laternen-Fenster auf. So solle wenigstens „wärmendes Licht in diese aufregende und dunkle Zeit“ getragen werden, so Pastorin Kummer.