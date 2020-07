Alle vier Glocken in Sondershäuser Trinitatiskirche an ihrem Platz

Die vier Glocken in der Trinitatiskirche in Sondershausen sind alle an ihrem Platz. Am Mittwochhaben Uwe Nothnagel (links) und Frank Aderhold von der Firma Turmuhren & Glocken Willing aus Ohrdruf, Ortsteil Gräfenhain, auch die mit 2612 Kilogramm schwerste Glocke mit einem Flaschenzug an ihre endgültige Position gehoben.