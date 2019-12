Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christus kommt in unser Leben

Christus kommt in unser Leben. Gott kommt zu uns. Wir müssen nicht mehr zweifelnd nach ihm fragen. Gott kommt zu uns, um seine Gnade allen anzusagen. Gott kommt zu uns und lässt uns wieder hoffen; denn sein Herz ist für alle Menschen offen. Gott kommt zu uns.

In der Zeit des Advents entzünden wir vier Kerzen an unserem Adventskranz. Wir öffnen jeden Tag eine Tür an unserem Adventskalender. Wir besuchen die Weihnachtsmärkte, kaufen und konsumieren. In manchen Familien wird gebastelt oder es werden Plätzchen gebacken. In den Kaufhäusern erklingen schon die Weihnachtslieder. In unseren Kirchen finden Adventkonzerte statt.

Advent – das heißt Erwartung. Doch – was erwarten wir?

Sind es Ruhe und Besinnlichkeit, Gemütlichkeit und Wohligkeit, Nostalgie und Kindheitserinnerungen, die wir oft suchen und nach denen wir uns sehnen?

Advent heißt für die Menschen der Kirche – Christen erwarten Christus! Jesus – der Christus – der Retter – der Erlöser. Er kommt als Botschafter der Liebe und Versöhnung Gottes zu uns, die wir alle liebesbedürftig und vergebungsbedürftig sind. Und auf dem Weg zum Weihnachtsfest begegnen wir Glaubenszeugen unseres Herrn. Da ist Nikolaus von Myra, der ein Freund der Kinder, der Armen und Seeleute war. Er war ein großer Anhänger der gelebten Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Die heilige Barbara erinnert uns daran, dass man sich für seinen Glauben an Christus einsetzen und sich dazu bekennen soll.

Ungefähr 2,26 Milliarden Menschen auf der Welt sehen sich als Nachfolger dieses Jesus Christus, der gerade in dieser Zeit in unser Leben einziehen will. Von ihm haben wir eine neue Art des Miteinanders gelernt, welches auf Glauben, Liebe und Hoffnung gründet. Darauf können wir uns im Advent freuen. Und so können wir in die Worte aus dem Psalm 24 einstimmen: „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.“ Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, ein frohes gesegnetes Christfest.