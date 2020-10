Christusdorn: Ein treuer Begleiter

Es tut gut, einen treuen Freund und Begleiter zu haben, ganz gleich, ob er zwei oder vier Beine oder manchmal auch „zwei Flügel“ hat.

Am 10. Oktober ist Welthundetag. Für viele Menschen ist es der eigene Hund, der Lebensfreude gibt, loyal ist und zudem für Bewegung bei Wind und Wetter sorgt. Ein Hund tut Geist und Seele gut, besonders in Zeiten, in denen Kontakte und Freundschaften begrenzt sind.

Beeindruckt hat mich die positive Wirkung von einem Hund im Unterricht auf das Verhalten der Kinder. Niemand wollte den Hund aufschrecken. Auch wenn ich selbst keinen Hund habe, faszinieren mich die Begeisterung, Freude und das Einfühlungsvermögen von Hunden. Ein Hund schaut nicht auf Aussehen, Stand und Herkunft, ist dankbar für jede Zuwendung.

Der Welthundetag inspiriert mich ganz neu nach dem zu fragen, was wirklich wichtig ist: liebevolle Zuwendung und Begegnungen – einfach zu wissen, da ist einer, der mir in jeder Lebenslage zur Seite steht und zu mir hält. Das ist wichtiger als alles andere, was oft dringend erscheint. Für mich persönlich ist Gott der große unsichtbare Begleiter auf dem Weg durch das Leben. Er steht zu mir und geht mit, ohne auf äußere Dinge, Status und Herkunft zu schauen. Wenn ich in seiner Nähe lebe, wird das Leben erfüllend und farbenfroh wie ein schöner Herbstspaziergang.

Ich wünsche Ihnen Momente, in denen Sie genau das spüren: da ist einer, der mit mir geht und zu mir steht. Wenn Sie selbst mit Ihrem Hund oder auch allein draußen die bunten Bäume betrachten, erinnern Sie sich daran, Gott ist Ihnen nahe. Er ist spürbar in allen liebevollen Beziehungen, in den Farben des Herbstes und gibt auch an den nebligen Herbsttagen Kraft und Orientierung für die nächsten Schritte.