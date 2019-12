Doppelgeburtstag in Teistungen

Zum Jubiläum „90 Jahre Kolpingsfamilie Teistungen“ hieß Pfarrer Tobias Reinhold am Sonntag zum Festgottesdienst besonders seinen, wie er sagte, „Vorvorgänger“, Pfarrer Heinz Kowallik, und seinen „Vorvorvorgänger“, Pfarrer Vinzenz Hoppe, willkommen. Beide hatten als Seelsorger in Teistungen gewirkt. Zur Feier des Tages waren auch der Diözesanvorsitzende Hans Josef Kowarsch aus Niederorschel sowie Diözesansekretärin Anette Müller gekommen. Reinhold erinnerte an die Neugründung der Kolpingsfamilie im Jahr 1979 und die fast drei Jahrzehnte, die Pfarrer Kowallik federführend als Präses mitbestimmt hatte.

Die Festpredigt hielt Altpfarrer Vinzenz Hoppe, der die Kolpingsfamilie Teistungen wieder aufgebaut hatte. Es sei ein emotionaler Moment, wieder in Teistungen zu sein, meinte Hoppe, der davon sprach, dass sein Vater bereits ein glühender Kolpingbruder gewesen und er von ihm geprägt worden sei. „Bei uns in der Familie drehte sich viel um Kolping“, so Hoppe. Die Gestapo habe in der NS-Zeit viele Kolpingbrüder verfolgt und eingesperrt. „Aber in der Gemeinschaft Gleichgesinnter haben sich die Kolpingleute wohl und geborgen gefühlt, so auch in Teistungen.“

Hoppe erinnerte an die Kolpingneugründung in Teistungen. Zu ihm sei damals ein Mann ins Pfarrhaus gekommen. Aus Freude darüber, dass es wieder ein Kolpingsfamilie gab, habe der Mann aus seiner Winterjoppe mehr als ein Dutzend frische Hühnereier geholt und sie verschenkt. „Ihr seid ein Teil der 2400 Kolpingsfamilien in Deutschland. Es gibt 8000 weltweit mit 450 000 Mitgliedern“, munterte Hoppe auf, darauf stolz zu sein. Und er merkte an, dass es in Teistungen eines der wenigen Kolping-Kirchenfenster gebe. Pfarrer Adolf Kolping, der einstige Schustergeselle, habe die Not der wandernden Gesellen lindern wollen. „Kolping baute soziale Einrichtungen, kümmerte sich um Kranken-und Altersversicherungen. Später entstand dann das Kolpingwerk“, so der Geistliche. Kolping habe den Menschen eine geistige Mitte gegeben, eine Mitte zu Jesus Christus. Familien seien für Kolping das Wichtigste gewesen. Er habe dafür gestanden, dass das Leben in der Fremde nicht nur vom schweren Alltag bestimmt werd, sondern dass Familie als kostbares Gut in der menschlichen Gesellschaft einen Stellenwert habe.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Teistungen, Wolfgang Lindemann, dankte den vielen Kolpingmitgliedern für die Hilfe bei den jährlichen Altkleiderspenden und der Weihnachtspaketaktion für Kinder in Rumänien. Pfarrer Reinhold erhielt als neuer Präses vom Diözesanvorsitzenden die Ernennungsurkunde des Bischofs. Pfarrer Kowallik nahm den Dank für seinen 28-jährigen Dienst als Präses und die besten Zukunftswünsche entgegen.