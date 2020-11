Durch die Diktaturen: Evangelische Landeskirche feiert 100. Geburtstag

Natürlich Eisenach. Natürlich die Georgenkirche. Zur Feier des 100. Geburtsjahres der evangelischen Landeskirche in Thüringen versammelt sich eine pandemiebedingt kleine Schar gläubiger Menschen und kirchlicher Würdenträger am Sonntag dort, wo Luther predigte, wo Bach getauft wurde und wo die Bischöfe, die in der Stadt ihren Sitz hatten, bevorzugt auftraten.

Auch zum Festgottesdienst wird der Landesbischof die Predigt halten, wenngleich Friedrich Kramer für den Anlass anreisen musste. Seit der Fusion der Kirchenprovinz Sachsen mit der alten thüringischen Landeskirche zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) im Jahr 2009 ist sein Hauptsitz in Magdeburg, derweil sich in Erfurt das - von ihm oft besuchte - Landeskirchenamt befindet.

Dies hat vor allem damit zu tun, dass Thüringen nach 40 Jahren der DDR in großen Teilen säkularisiert ist, mehr als zwei Drittel der Menschen sind inzwischen konfessionslos. Weniger Mitglieder bedeuten weniger Einnahmen, womit wiederum die Kirche weniger Angestellte bezahlen kann. Die Zusammenlegung war zumindest der Versuch, Geld zu sparen.

Aber immerhin, noch knapp 450.000 Menschen im Land gehören zur EKM, hinzu kommen die 19.000 Mitglieder der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck in Westthüringen. Die Landeskirche bleibt damit ein relevanter gesellschaftlicher Faktor in Thüringen - weshalb auch der Ministerpräsident, der trotz seiner Mitgliedschaft in der eher atheistischen Linkspartei bekennender Protestant ist, in der Georgenkirche dabei sein wollte. Allerdings sagte er am Freitag wieder ab, „aus privaten Gründen“, wie die Staatskanzlei auf Anfrage mitteilte.

In Eisenach und auf einer Tagung am Wochenende in der Evangelischen Akademie in Neudietendorf dürfte die wechselvolle Geschichte der Kirche reflektiert werden, die immer auch die Geschichte dieses Landes war. Nur wenige Jahre, nachdem sich die Einzelkirchen der sieben vormaligen thüringischen Zwergstaaten vereinigt hatten, ließen sie sich von den Nationalsozialisten gleichschalten - und dies teilweise freudig. Etliche hohe Kirchenfunktionäre hatten bereits zuvor die Demokratie in der Weimarer Republik abgelehnt.

Kirche in Thüringen ging bei Nationalsozialisierung voran

Die selbst ernannten „Deutschen Christen“ setzten die Kirchenverfassung teilweise außer Kraft. Schon im Mai 1933 wurde die Eheschließung zwischen Christen und Juden nahezu verunmöglicht. Nachdem also in Thüringen die Nazis schon zuerst mitregieren konnten, ging auch die dortige Kirche bei der Nationalsozialisierung voran.

Im Frühling 1945, die US-Armee war im Land, folgte die radikale Wende: Der Eisenacher Pfarrer Moritz Mitzenheim wurde Bischof und beschritt später den „Thüringer Weg“, der auf die Zusammenarbeit mit der DDR setzte - teilweise auch inoffiziell. Viele Kirchenobere, darunter Mitzenheims Nachfolger Ingo Braecklein, arbeiteten der Staatssicherheit zu.

Erst mit dem Ende der DDR konnte die Landeskirche frei zu sich selbst finden und endlich ihre maroden Gotteshäuser sanieren - nur um 20 Jahre später ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Damit hat dieser Geburtstag nicht nur eine ambivalente, sondern auch eine sentimentale Note.