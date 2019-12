Eine E-Mail von Gott beim Krippenspiel in Hüpstedt

„Was ist das denn für eine E-Mail? Die lässt sich ja gar nicht löschen.“ Verwundert sitzen Johanna und Jakob vor dem Computer. Eigentlich sollte die elektronische Post ja in den virtuellen Papierkorb verschoben werden, aber das geht irgendwie nicht. Die Neugier ist groß, und deshalb öffnen die Geschwister die Mail mit dem Betreff „Botschaft von Gott“.

Gottes Sohn ist geboren, steht dort geschrieben, und ein Link zu einem Video ist auch dabei. Also trauen sich Johanna und Jakob und klicken auf den Link. Und schon geht es los – das Krippenspiel des Kirchspiels Rüdigershagen, das die Gruppe auch jedes Jahr in Hüpstedt aufführt.

Es ist eine E-Mail angekommen, die sich nicht in den Papierkorb scherschieben lässt, eine „Botschaft von Gott“.. Foto: Johanna Braun

Maria und Josef machen sich auf nach Bethlehem, und zwar mit einem bei den jungen Gottesdienstbesuchern sehr beliebten Esel auf Rädern. Sie finden aber keine Herberge. Maria ist schon ganz müde, als sie endlich den Stall erreichen. Dort wird Jesus geboren, und natürlich dürfen die Auftritte von Engel, Hirten und den Heiligen Drei Königen auch nicht fehlen.

Gottes Botschaft kann mansich nicht entziehen

Johanna und Jakob verfolgen alles gespannt vor dem Bildschirm, und die Menschen in den Bankreihen dürfen bei den Liedern, die das Krippenspiel begleiten, auch mitsingen. Am Ende verstehen die Geschwister, warum die E-Mail nicht gelöscht werden konnte. Denn egal, ob man die Botschaft von Gott hören will, wie es bei den Hirten war, oder ob man sie glauben will, wie bei Herodes, man kann sich ihr nicht entziehen.

Der Engel erklärt, was passiert ist. Foto: Johanna Braun

Lektor Gerd Frobenius liest im Anschluss noch ein etwas anderes Lukasevangelium vor. Da geht es um Einsame, Süchtige und Fanatiker, die sich zu Weihnachten in der Kirche treffen und sich am Ende selbst in der Krippendarstellung erkennen. „Gott wird einer von uns, auf den man sich ein- und verlassen kann“, so Gerd Frobenius. „Das Weihnachtsevangelium bietet Hoffnung, und das alle Jahre wieder.“ Er wünscht allen, dass sie das Licht aus der Krippe aufnehmen und selbst dieses Licht werden.

Am Ende richtet er noch ein großes Danke an alle, „die uns hier vorne das ganze Jahr den Rücken frei halten“. Und nachdem gemeinsam „Stille Nacht“ gesungen worden ist, schließt der Gottesdienst am Nachmittag mit den Fürbitten der Kinder.

Das Krippenspiel wird seit über zwölf Jahren von einer Gruppe organisiert, die sich aus Müttern der Darsteller zusammensetzt. Diana Zahn hat früher selbst schon mitgespielt, und ihre Tochter Johanna ist ein Teil des Ganzen, seit sie in die erste Klasse kam. Jedes Jahr wird ein neuer Ansatz für die Geschichte gesucht. Am Ende ist es gelungen, die Zeilen aus dem Lukasevangelium in die Gegenwart zu holen und zu zeigen, dass sie auch heute noch aktuell sein können.