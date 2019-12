Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht kommt am 21. Dezember in den Südharz

Das Friedenslicht aus Bethlehem soll am Samstag, dem 21. Dezember, um 10 Uhr auf dem Nordhäuser Bahnhofsvorplatz eintreffen. Nachwuchsbrandschützer und Pfadfinder der Adventjugend versammeln sich dort, um das Licht als Symbol des Weihnachtsfriedens an Vertreter aus Politik, Kirchen, Hilfsorganisationen, Verbänden und an viele weitere Menschen weiterzureichen. Anschließend bringen die Jugendabteilungen der freiwilligen Feuerwehren das Licht in viele Ortschaften des Landkreises, in Kirchen, Seniorenheime und Krankenhäuser. Auch beim Öffnen des Weihnachtsfensters am Theater werden die Pfadfinder das Licht verschenken. Um 10.45 Uhr wird das Friedenslicht auf dem Nordhäuser Hauptfriedhof am Grabfeld der Schmetterlingskinder, am Hauptweg zur Trauerhalle, an trauernde Menschen übergeben, um es dann auf den Gräbern für das Weihnachtsfest als ein Zeichen der Erinnerung zu entzünden.

Seit 26 Jahren wird in Deutschland das Friedenslicht aus Bethlehem in den Tagen vor Weihnachten verteilt. Die diesjährige Friedenslicht-Aktion steht unter dem Motto „Mut zum Frieden“.