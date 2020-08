Gesang statt wirrer Ideen

Pfarrer Tobias Krüger in der Kirche St. Petri in Mühlhausen

Wort zum Sonntag von Tobias Krüger, Pfarrer an der Petrikirche in Mühlhausen

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder …“ Kennen Sie dieses Lied? Ich hoffe. Jede und jeder, welche schon einmal in einer Sangesrunde waren, könnten diesen Kanon vielleicht gesungen haben. Oder kennen ihn zumindest. Der Text orientiert sich an einem Gedicht von Johann Gottfried Seume. Der lebte von 1763 bis 1810. „Die Gesänge“ heißt das Werk und umfasst 26 Strophen. Es gibt einen Blick frei auf die Weltsicht Seumes. Er sinniert über die Macht und Wirkkraft von Liedern oder eben Gesängen.

Ein Beispiel: „Lieder spielen, wie mit Wachs, mit Herzen; Rührt der Sänger nur den rechten Ton, Schnell ist alle Seelenangst entflohn, Schweigen Stürme und entschlummern Schmerzen.“ Gesang schafft Hilfe, gibt Trost. Er stiftet Gemeinschaft und führt Menschen zusammen. An allen Orten, zu allen Zeiten gilt diese Einsicht. Man kann sie immer noch singend ausdrücken: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder...“ Der ersten Strophe von Seumes Gesängen ist der Kanon entnommen. Sie lautet: „Wo man singet, lass dich ruhig nieder, Ohne Furcht, was man im Lande glaubt; Wo man singet, wird kein Mensch beraubt: Bösewichter haben keine Lieder.“

Die positive Wertung es Singens sticht hervor. Singen Bösewichter wirklich nicht? Haben sie keinen Bezug zur Musik? Das kann doch wohl nicht sein. Wie viele Märsche wurden geschaffen, wie viele Lieder den Soldaten zum Marschieren eingetrichtert?

Wer beim Einbruch Schmiere stand und bei Gefahr zur Warnung vor der Polizei pfiff, der hat sicher auch sonst ein Lied, einen Schlager oder Gassenhauer gepfiffen. Gott lässt seine Sonne über Guten und Bösen aufgehen, heißt es in der Bibel. Und so können gute und böse Menschen sicher auch singen oder musizieren. Oder sie hören und lauschen den Tönen. An Seumes Gedanken besticht mich die Einsicht, dass es um ein gemeinsames Tun geht. In dem Vers lese ich den Verweis auf eine singende Gemeinschaft. Wer dort mitmachen will, ist eine Person, die sich den Regeln anpassen wird. Also die Einhaltung von Takt, Rhythmus und das Singen von gleichen – oder ähnlichen – Tönen. Und das wird bei Bösewichtern scheinbar nicht vorausgesetzt. Eigensinn stünde demnach vor Gemeinsinn.

Diese Erkenntnis bestätigt sich mir, wenn ich auf die angekündigten Demonstrationen an diesem Wochenende in Berlin schaue. Ein Panoptikum von wirren, sich widersprechenden Ideen bietet sich mir dar. Unwahrheiten, Verschwörungstheorien, der Wunsch nach Freiheit, rassistische und extremistische Gedanken fließen zusammen in einer Ablehnung unseres demokratischen Gemeinwesens. Da singe ich lieber von Frieden und Gerechtigkeit und lasse mich dort wirklich nicht nieder.