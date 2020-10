Bad Langensalza. Die Kirchen wollen die Dankbarkeit für Deutsche Einheit zeigen, aber auch an den Frieden für unsere Zeit gemahnen.

Glocken läuten in Bad Langensalza und den Ortsteilen

Anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober, sollen in Bad Langensalza und den Ortsteilen um 10 Uhr die Kirchenglocken läuten. Wie Jane Croll stellvertretend für die Ortsteilbürgermeister und Pfarrer Dirk Vogel mitteilen, soll das Läuten auch eine Mahnung zum Frieden in unserer Zeit sein.