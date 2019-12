Weimarer mit englischsprachigen Wurzeln sind am ersten Weihnachtsfeiertag in die Jakobskirche eingeladen.

Weimar. Einen Gottesdienst in englischer Sprache bietet die evangelische Kirchengemeinde am ersten Weihnachtsfeiertag in der Weimarer Jakobskirche an.

Zum siebenten Mal bietet die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) einen Weihnachtsgottesdienst in englischer Sprache an. Dieser beginnt am Mittwoch, 25. Dezember, um 11 Uhr in der Jakobskirche. Die musikalische Begleitung übernimmt ein Frauen-Trio: Magdalena Kircheis (Sopran), Katharina Müller (Violine) und Anne Hoff (Orgel) bringen unter anderem Arien aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel zu Gehör. Die Predigt hält Michael Haspel von der Universität Erfurt, für die Liturgie ist Pastor Scott Moore zuständig. Während der Predigt wird es ein zweisprachiges Kinderprogramm geben. Im Anschluss an den „Christmas Service“ laden die Veranstalter zu Kaffee und Kuchen ein. Im Gottesdienst singen die Besucher zudem traditionelle „Christmas Carols“ und moderne Weihnachtslieder.