Gute Worte allein reichen nicht

Nicht nur in Zeiten von Corona hören wir solche Sätze: „Kommt Zeit, kommt Rat! … Gut Ding will Weile haben. … Es wird schon werden … Keine Sorge! Ende gut, alles gut.“ Welch Goldstücke menschlichen Trostes. Fallen Ihnen noch andere so „tröstliche“ Worte ein? Wie kommt es nur, dass die meisten von uns, nüchtern betrachtet, über solche oder andere Formulierungen nur schmunzeln können? Wir merken doch, wie wenig sie wirklich trösten und stärken. Und doch haben wir schon alle in schweren Momenten solche oder ähnliche Worte gebraucht. Warum nur? Vielleicht weil wir keine anderen haben, vielleicht weil uns selbst in Notlagen keine anderen Worten geschenkt wurden? Wie trocken sind doch diese verbalen Notrationen? Haben sie schon einmal versucht, einen Butterkeks mit trockenem Mund zu essen? Er lässt sich zwar kauen, aber man bekommt ihn kaum geschluckt, weil er einem die allerletzte Feuchtigkeit aus Mund und Kehle raubt. Ohne Feuchtigkeit rutscht keine Nahrung und ohne „Mitsein“ gibt es keine Tröstung.

Zum Butterkeks muss noch zusätzliche Feuchtigkeit kommen, zum Beispiel ein Schluck Wasser. Nur so kann der Butterkeks gut geschluckt werden, und nur so kann er beginnen, seine Energie weiterzugeben. Solch scheinbaren Trostworten wie „Kommt Zeit, kommt Rat … es wird schon werden“ fehlt das Mitsein. Sie lassen den Trostbedürftigen allein. Ganz anderes lautet da die Monatslosung für November. Gott spricht im Buch des Jeremia (Jer. 31, 9): „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.“ Gott will trösten und leiten. Aber nicht mit guten Worten allein, sondern indem er zu uns Menschen kommt.

Darin liegt ein Geheimnis seines Trostes. Er bietet uns an, den Lebensweg gemeinsam zu gehen. Wenn wir einwilligen, lässt er den Weinenden nicht allein, sondern beginnt mit ihm einen Weg. In seinem Leiten führt er den Leidenden, nimmt ihn an die Hand, umarmt ihn, zieht von vorn oder schiebt von hinten. Wenn wir an Gottes Seite gehen und bleiben, wird der Weg schaffbar sein. Er hält uns, wenn wir ins Straucheln kommen. Wahrer Trost besteht nicht in Worten, so gut, weise und richtig sie auch sein mögen.

Wahrer Trost besteht im Mitsein. Jesus hat uns sein Mitsein vorgelebt, damit wir dem Nächsten zum Mitmenschen werden. Auch wenn in Zeiten von Corona manches schwieriger ist, lasst uns auf kreative Weise dem Mitmenschen nahe sein, ihn begleiten und ihm nicht bloß einen aufmunternden Spruch wie einen trockenen Keks zuwerfen.