Gymnasiasten öffnen in Heiligenstadt Adventstüren

Auch in diesem Jahr beteiligen sich die 11. und 12. Klassen des St.-Elisabeth-Gymnasiums wieder an der Aktion „Heiligenstadt leuchtet“. An diesem Samstag und dem zweiten Adventssonntag öffnen die Gymnasiasten jeweils von 14 bis 18 Uhr das Adventszelt auf dem Vorplatz der Aegidienkirche am Marktplatz. Sie machen darauf aufmerksam, welchen Hintergrund all das hat. „Macht hoch die Tür! – Eine offene Tür? Für wen oder was? Da könnte ja jeder kommen! Und außerdem, ich brauche nichts“, zitieren sie einen imaginären Zeitgenossen. „Fehlt dir was?“ – unter diesem Leitwort laden die Schüler ein, Türen zu öffnen und Weihnachtliches zu entdecken. Und sie regen an, über manches aktiv nachzudenken.