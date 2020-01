Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendmesse „Frieden riskieren“ in Heiligenstadt

Zum Beginn des Jahres findet traditionell zum Weltfriedenstag die Stadtjugendmesse um 18 Uhr in St. Ägidien statt. „Wer den Frieden heute will, der muss sich auf einen weiten, oft beschwerlichen Weg machen und braucht einen langen Atem. Das gilt für die Welt, aber auch für unsere Stadt und jede Familie“, sagt Jugendpfarrer Markus Könen. Wer den Frieden heute woll, dürfe das Risiko nicht scheuen, Angst, Misstrauen und üble Nachrede zu erfahren. Die Heiligen Drei Könige, deren Fest in der Jugendmesse am Vorabend gefeiert wird, sollen als Friedenskundschafter Mut und Zuversicht geben, das Wagnis vom Frieden einzugehen. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Villa-Combo mitgestaltet. Im Anschluss sind alle zu einem Neujahrsempfang mit Umtrunk ins Gemeindehaus eingeladen.

Die Stadtjugendmessen finden auch in diesem Jahr wieder an jedem ersten Sonntag im Monat in der Sankt-Aegidien-Kirche statt, außer in den Ferien.