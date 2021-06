Kinder dürfen in Nordhausen eine Schatzkiste plündern

Nordhausen. Blasii-Gemeinde beendet die Corona-Zwangspause ihres wöchentlichen Schülertreffs und lockt am Sonntag nach dem Gottesdienst in den Pfarrgarten.

Es ist so weit. An diesem Sonntag beginnt der Kinderkirchenladen (Kila) der Blasii-Gemeinde wieder mit seinen wöchentlichen Kindergruppen, berichtet Gemeindepädagoge Frank Tuschy.

In der kommenden Woche sind am Mittwoch um 15.30 Uhr die Vorschulkinder (Goldfischlis) und im Anschluss um 16.30 Uhr alle Schulkinder (Chrazy Dog Wings) in den Pfarrgarten vom Blasii-Pfarrhaus zum Plündern der Kila-Schatzkiste eingeladen. Bei diesen ersten Treffen soll auch gemeinsam entschieden werden, an welchen Wochentagen der Kila erst mal bis zu den Sommerferien seine regelmäßigen Kindergruppen anbietet. Gebaut und kunstvoll bemalt wurde die große Schatzkiste von den Kila-Jugendlichen, erklärt Tuschy. Gefüllt wird sie mit Edelsteinen, seltenen teils historischen Glasmurmeln, Geldmünzen aus vielen Ländern der Erde, Glasklunkern sowie Modeschmuck, Leuchtsteinen und besonderen Süßigkeiten.

Alle Kinder, die in der langen Coronazeit fleißig die Kila-Wochenaufgaben erfüllt haben, dürfen sich als Erste für jede gelöste Aufgabe einen Schatz aus der Truhe nehmen. Insgesamt 51 Kinder aus 29 Familien haben sich an den Wochenaufgaben beteiligt.

Gewinnen konnten die Kinder zum Beispiel beim Iglu bauen, Feuerwanzen finden, Veilchen suchen, Bücherturm stapeln, Murmelbahn bauen, Feuerherz anzünden oder Kleeblatt finden. Die anderen Teilnehmerkinder werden bei den Treffen am kommenden Mittwoch Gelegenheit haben, ebenfalls einen oder sogar mehrere Schätze aus der großen Kiste zu erbeuten.

Das erste Mal öffnet sich die Kiste aber schon an diesem Sonntag, 6. Juni, um 11 Uhr direkt nach dem Blasii-Gottesdienst im Pfarrgarten nebenan und das exklusiv für die Kinder, die sich bisher schon an den Wochenaufgaben beteiligt haben. Familien, die mit ihren Kindern am vorherigen Gottesdienst um 10 Uhr in der Blasii-Kirche teilnehmen wollen, sind gebeten, sich vorher beim Gemeindepädagogen Frank Tuschy zu melden, damit in diesem Fall parallel zum Gottesdienst ein Kindergottesdienst angeboten werden kann.