Es war ein bewegter Abschiedsgottesdienst für Pastorin Frauke Wurzbacher-Müller. Wenn es auch kein gänzlicher Abschied ist, weil die Pfarrerin und Ehefrau von Pastor Christian Müller in Neukirchen wohnen bleibt: Sie hat aber jetzt eine übergemeindliche Pfarrstelle im Kirchenkreis Gotha übernommen.

Gut 20 Jahre hat sich Frauke Wurzbacher-Mülle mit ihrer seelsorgerischen Arbeit in den Dörfern einen Namen gemacht. Zu ihrem Pfarrbereich gehören die Orte Berteroda, Hötzelsroda, Madelungen, Neukirchen und Stregda. Sie habe, so sagte sie am Sonntag in der Pfarrkirche, noch einmal in einer Predigt von vor 19 Jahren gestöbert. „Es fällt mir schwer zu gehen“, so die Pfarrerin.

Auch wenn ihr der Lebensmittelpunkt Neukirchen bleibt, es wird anders werden, sagte Superintendent Ralf-Peter Fuchs, der die Entpflichtung der Pfarrerin vornahm. Nun werden es eher Gespräche am Gartenzaun sein. „Jetzt sind sie Gemeindemitglied, in den letzten Jahren standen sie an Taufsteinen und Grabsteinen des Lebens“, so Fuchs. Ihre dienstlichen Aufgaben wird Frauke Wurzbacher-Müller nun in der Kreispfarrstelle für Hausgottesdienste und Hauskreise erfüllen.

Wurzbacher-Müller war seit dem 1. April 2000 mit unterschiedlichen Aufgaben im Kirchenkreis betraut gewesen, zuletzt mit einer Teilanstellung im Pfarrbereich Neukirchen und als persönliche Referentin des Regionalbischofs. Der Dienst im Pfarrbereich Neukirchen wird nun zu 100 Prozent von Christian Müller wahrgenommen.

Viele Dinge habe sie begleiten können, meinte Frauke Wurzbacher-Müller. Sie erinnerte an die Bibelabende, an die Weltgebetstage. Dankbar sei sie, dass sie den Bau des Gemeindehauses in Hötzelsroda begleiten durfte.

Zum Ende des Gottesdienstes gab es im Freien noch ein Ständchen vom Singkreis, dem sie erhalten bleibt. Vom Superintendenten erhielt sie ein besonderes Geschenk. Eine Foto des Fotografen Ulrich Kneise von der heiligen Barbara. Die Gemeinde schenkte ihr als Symbol für den Neuanfang ein Apfelbäumchen.