Nordhausen: Schatzkiste wartet auf Gewinner der Wochenaufgaben

Nordhausen. Mit vielen tollen Ideen begegnet der Kinderkirchenladen der Nordhäuser Blasii-Gemeinde der gegenwärtigen Corona-Tristesse.

Es gibt sie also doch – die sagenumwobene, kostbare und riesengroße Schatzkiste des Kinderkirchenladens (Kila) der Blasii-Gemeinde. „Sie ist so groß, dass notfalls eine ganze Familie darin Platz finden kann“, scherzt Gemeindepädagoge Frank Tuschy. Das sei aber nicht vorgesehen.

Allerdings sei es möglich, dass kleinere Kinder in die Kiste hineinkrabbeln müssen, um an die begehrten Kostbarkeiten zu gelangen, die man sich mit der Erfüllung der Kila-Wochenaufgaben verdienen kann. „Solange, bis der ganze Corona-Zirkus endlich vorüber ist“, erklärt Tuschy, „wird an jedem Wochenende eine neue Wochenaufgabe verkündet.“

Die bisherigen Aufgaben können sich sehen lassen: eine Murmelbahn bauen, Höchst- und Tiefsttemperatur einer Woche messen, in eine Pfütze springen, große Uhren in Nordhausen suchen oder auch Gesichter an den Häusern finden. Um nur einige zu nennen.

Zum Beweis, dass die Aufgaben erfüllt worden sind, müssen Handyvideos oder Fotos an den Kila geschickt werden. Jede Woche gibt es einen ersten, einen zweiten und einen dritten Gewinner.

Jeder dieser vielen Gewinner erhält die Erlaubnis, einmal in die Kiste zu krabbeln und sich eine Sache von den Kostbarkeiten auszusuchen. So gibt es in der Kiste unter anderem echte Edelsteine, glitzernde Klunkern und anderen Modeschmuck, besonders seltene Glasmurmeln und Flummis, Riesenknicklichter und all die Kostbarkeiten, die dem Kila noch gespendet werden.

Die Aufgabe zu Ostern ist es, am Karsamstag zwischen 18 und 21 Uhr in den Kila zu kommen, sich ein „Osterfeuer to go“ abzuholen und es brennend durch die Stadt bis nach Hause zu tragen. Wer das schafft und ein Beweisfoto (Feuer, Kind und das Haus, in dem es wohnt) an den Kila schickt, wird in die Liste der glücklichen Schatzkisten-Gewinner aufgenommen.