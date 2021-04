Osterfreude im Kreis Nordhausen – aber vieles ist anders als gewohnt

An diesem Wochenende feiern die Christen ihr höchstes und wichtigstes Fest.

Es ist gleich so weit. Morgen werden sich die Christen aller Welt wieder zurufen: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!!

Ostern ist unverändert unser höchstes und wichtigstes Fest.

Ostern ist Lebensfest. Ein Sakrileg wer da nicht feiert, jubiliert

und singt, und da sollten auch wir mit einstimmen.

Auch in diesem Jahr ist vieles anders als gewohnt. Die Umstände zwingen uns weiter dazu, die Osterfreude und -feier neu zu bedenken.

So wird es wohl recht vielfältige Gottesdienste geben – zumindest sind sie geplant –, wenn auch deutlich weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie und natürlich unter Einhaltung aller strengen Regeln. Die Infektionszahlen sind ja leider weiter am Steigen.

Das Virus fragt uns halt nicht, was wir uns wünschen. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir die alleinigen Überträger sind, niemand sonst.

Deshalb müssen wir bitte ganz streng und sorgfältig mit uns und den anderen umgehen.

Trotzdem sind wir eingeladen, die grenzenlose Hoffnung der Auferstehung mitzufeiern, zu Hause, beim Osterspaziergang oder eben auch beim Gottesdienst vor Ort oder bei der Wahrnehmung zahlreicher Gottesdienstangebote in Funk- und Fernsehen und „online“.

Wir dürfen und müssen die große Hoffnung der Auferstehung aufnehmen und weitersagen.

Lassen Sie sich einladen. – „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“

Gesegnete Ostern!

Uwe Krieger ist Präses der Südharzer Kreissynode