In der Stadtkirche St. Marien von Bad Berka wurd der Ostergottesdienst aufgezeichnet.

Ostergottesdienst auf Bad Berka TV

Der Kirchenbesuch in Gemeinschaft ist ausgerechnet zu Ostern nicht möglich. Auf einen Ostergottesdienst müssen die Christen der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Bad Berka dennoch nicht verzichten, betonte Rolf Sedlacek als Vorsitzender des Gemeindekirchenrates.

Der Infokanal der Kurstadt – Bad Berka TV – hat den Gottesdienst bereits in der Stadtkirche mit Regionalbischöfin Friederike Spengler und Kirchenmusikerin Johanna Pfeifer aufgezeichnet. Er wird am Sonntag und Montag jeweils um 10, 14 und 20 Uhr gesendet. Außerdem ist er in der Mediathek von Bad Berka TV abrufbar.