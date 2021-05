Sagen, was richtig ist

Andacht zum Wochenende von Bernhard Schilling, Pfarrer in Straußfurt

Am 9. Mai jährt sich der Geburtstag von Sophie Scholl, einer der bekanntesten Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime, zum 100. Mal. 1987 kam es im Ulmer Münster wegen ihr fast zu einem Eklat.

Der Pfarrer am Ulmer Münster feierte mit dem Konfirmandenjahrgang von Sophie Scholl goldene Konfirmation und las dabei aus privaten Briefen der Mitkonfirmandin Sophie Scholl vor. Und die Mitkonfirmanden waren entsetzt und erbost.

Dem Pfarrer bescheinigten sie am Ausgang, dass er ihnen die ganze goldene Konfirmation verdorben hätte. Der überraschte Pfarrer, der es nur gut gemeint hatte, verstand erst ein wenig später, was wirklich passiert war.

Die Mitkonfirmanden und Mitkonfirmandinnen von Sophie Scholl waren durch das Verlesen der Briefe daran erinnert worden, dass Sophie Scholl eine bemerkenswerte Wandlung geschafft hatte: Von der überzeugten Anhängerin des Nazi-Regimes zur überzeugten Gegnerin. Und diese Wandlung hatten die Mitkonfirmanden und Mitkonfirmandinnen in ihrem Leben eben nicht geschafft.

In der ikonenhaften Darstellung von Sophie Scholl wurde gerne verschwiegen, dass sie sieben Jahre lang im Bund Deutscher Mädel Mitglied war und führende Positionen einnahm. Aber sie erkannte am Umgang des Naziregimes mit ihrer Familie die Unmenschlichkeit. Beachtenswert ist es, dass sie nach langen Jahren des Irrwegs 1942 fragt, ob sie bisher geträumt hat. Und sie bekennt: „Manchmal vielleicht. Aber ich glaube, ich bin aufgewacht.“

Sie kehrte um, änderte ihren Sinn und vollzog eine Denkwende. In ihrem Tagebuch schrieb sie einmal ein Gedicht des Liederdichters Matthias Claudius. „Heute will ich fröhlich, fröhlich sein, keine Weis und keine Sitte hören; will mich wälzen, und für Freude schrein, und der König soll mir das nicht wehren“.

Sophie Scholl war auch einfach eine junge Frau, die leben und das Leben lieben wollte. Aber um der Wahrheit willen riskierte sie alles und ging in den Widerstand. Sie meldete nicht Demonstrationen an, sondern riskierte ihr Leben. Das unterscheidet Sophie Scholl fundamental von Möchte-gern-Widerstandskämpferinnen, die heute lediglich ihre Grundrechte wahrnehmen und gegen Coronamaßnahmen protestieren.

Und vergessen wird heute oft, dass Sophie Scholl nicht nur aus humanistischen Gründen, sondern auch aus einem tiefen christlichen Glauben heraus widerstand.

„Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Das verstand Sophie Scholl als Verpflichtung, dem wirklichen Gott zu folgen und auf sein Wort, wie es gerade Jesus von Nazareth verkündigte, zu hören. Dabei litt Sophie Scholl an ihrer evangelischen Kirche, die ihr nicht entschieden genug war. Fast wäre sie noch zur katholischen Kirche konvertiert.

Die Evangelischen waren für sie in der damaligen Zeit fast zum Katholischwerden.

Sophie Scholl ist trotz und wegen ihrer Brüche eine bemerkenswerte Frau und ein Vorbild für Glaubensmut, Mitmenschlichkeit, Zivilcourage.

Sie stand zu dem, was sie als richtig erkannt hatte, auch wenn es vielleicht schon absehbar war, dass sie mit ihrem Widerstand scheitern würde. Aber auch hier ging es ihr wie Jesus von Nazareth: Was richtig ist, muss gesagt werden – auch wenn der Erfolg ausbleibt.

Und für die Wahrheit muss man oftmals ein Einzelner werden gegen die große Masse.

So wurde Martin Luther in Worms ein Einzelner für die Wahrheit, und so wurde Sophie Scholl eine Einzelne für die Wahrheit.