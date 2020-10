Seelsorger verlässt Sollstedt nach 14 Jahren

Diese Stelle sei wie ein Fünfer im Lotto, hatte man Pfarrer Werner Heizmann bei seinem Dienstantritt vor 14,5 Jahren vorhergesagt. Nun verlässt der Seelsorger den Kirchenkreis, um an wechselnden Orten Gemeinden in der Vakanzzeit zu begleiten und zu beraten. Seine Stelle hier wird neu ausgeschrieben. Pfarrer Thomas Reim übernimmt bis dahin die Vakanzvertretung.

Als Heizmann am Sonntag seine vorerst letzte Predigt in Sollstedt hält, greift er den Satz noch einmal auf: „Es war sogar noch mehr, es war ein Fünfer mit Zusatzzahl!“ Was er mit der Zusatzzahl meint, wird an diesem Tag schnell klar. Die lebendige Gemeinschaft, das ist der Extrabonus, an dem er selbst großen Anteil trägt.

Superintendent Andreas Schwarze entpflichtet seinen bis dato 1. Stellvertreter schweren Herzens aus seinem Dienst im Kirchenkreis. Die Kinder der Kinderstunde erzählen ihre Erlebnisse mit dem Pfarrer. Mal blieb ein Witz in Erinnerung, mal der Segen zur Einschulung oder dass die Oma ins Pfarrhaus ziehen durfte, nachdem ihr eigenes Haus abgebrannt war. Das Wirken des Pfarrers hat Spuren in den Gemeinden hinterlassen. Mal offensichtliche wie bei der Sanierung der Sollstedter Kirche, mal verborgene in den Herzen.

Gerda Leidel, Vorsitzende des Kirchspielrates, erinnert an Fußballabende unter Pfarrers Carport, die gelungene Zusammenführung der Gemeinden nach dem letzten Stellenplan und an die neuen Gottesdienstformen.

Wie groß das Lob auch sein mag, Pfarrer Heizmann bleibt ruhig und nachdenklich. Nur einmal, da sieht man ein herzhaftes Lachen hinter dem Mund-Nasen-Schutz. Lektorin Roswitha Böck aus Bernterode zückt da gerade eher widerwillig ein Päckchen Zigaretten. Es soll als Erstes die neue Ledertasche füllen, die der Pfarrer von seinen Gemeinden als Ersatz für seinen alten Beutel bekommt. Dass der legendäre „Beutel“ irgendwie alle beeindruckt hat, zeigt auch das Geschenk des Pfarrkonvents. Einen Pilotenkoffer überreicht der Superintendent. Präses Uwe Krieger füllt ihn mit einer exklusiven Sonderausgabe der Nordhäuser Traditionsbrennerei.