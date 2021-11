Siegesmund gegen AfD beim Kirchentag

Erfurt. Auf den weiteren Ausschluss der AfD vom Evangelischen Kirchentag ist Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Die designierte Präsidentin des Evangelischen Kirchentages 2025 in Hannover, Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), besteht auf den weiteren Ausschluss der AfD von den bundesweiten Treffen der kirchlichen Basis. „Alles, was rassistisch ist, was ausgrenzt, was antisemitisch ist und Vielfalt untergräbt, was demokratische Entscheidungsprozesse anzweifelt – all das hat auf dem Kirchentag nichts verloren. Und deswegen hat auch die AfD auf dem Kirchentag nichts verloren“, sagte sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst.

Neben der Grünen-Politikerin gehören dem am Wochenende neu gewählten Präsidiumsvorstand der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) und der Wittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) an. De Maizière und Zugehör werden den Kirchentagen 2023 und 2027 vorstehen. Das nächste Protestantentreffen in zwei Jahren in Nürnberg steht unter der Losung „Jetzt ist die Zeit“. Es sei „eine riesengroße Ehre“, gefragt worden zu sein, sagte Siegesmund: „Kirchentage bedeuten für mich Zukunftshoffnung und Zuversicht, Vielfalt und Miteinander.“ Natürlich wolle sie sich in ihrem Ehrenamt dafür einsetzen, „unsere Schöpfung durch konsequenten Klimaschutz zu bewahren“. Aber auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft lägen ihr am Herzen.

Die 1977 geborene Grünen-Politikerin ist verheiratet und Mutter dreier Töchter. Sie fand nach eigenen Angaben als Erwachsene zum christlichen Glauben und habe sich als 24-Jährige von ihrem Schwiegervater in einer kleinen Ostthüringer Kirche taufen lassen.

Der Kirchentag ist eine unabhängige Laienbewegung. Haupt- und Ehrenamtliche gestalten ihn alle zwei Jahre in einer größeren Stadt in Deutschland. Vor Siegesmund waren aus Thüringen bereits die frühere Nordhäuser Oberbürgermeisterin Barbara Rinke (SPD) 1999 in Stuttgart und die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt 2011 in Dresden Präsidentinnen des Protestantentreffens.