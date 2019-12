Staubwischen an der Orgel in St. Blasii in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staubwischen an der Orgel in St. Blasii in Nordhausen

Die Orgel ist nicht mehr vollständig. Doch dass etwas an dem Instrument in der Nordhäuser Blasiikirche fehlt, fällt den Besuchern derzeit kaum auf. Da ist sich Kantor Michael Kremzow ziemlich sicher. „Es fehlen erst wenige Pfeifen. Das ist kaum herauszuhören. Wenn ich es mit einem Orchester vergleiche, in dem ein Instrument fehlt, würde ich sagen, es fehlt die Triangel“, erläutert er. Noch vor dem vierten Advent haben die Mitarbeiter der Orgelbaufirma Hüfken aus Halberstadt mit den Arbeiten an der Orgel begonnen, die dringend notwendig sind. „Die Orgel wurde 1990 eingeweiht. Seitdem wurde sie nicht einmal gereinigt“, klärt der Kantor auf. Das werde nun nachgeholt.

Ein Großteil liegt im Verborgenen Aus exakt 2436 Pfeifen besteht das Instrument insgesamt. Ein Großteil ist für den Betrachter kaum sichtbar, sondern liegt im Verborgenen. Wie zum Beweis steigt Michael Kremzow eine Holzleiter an der Orgel hinauf und öffnet eine kleine Tür, hinter der mehrere Reihen Orgelpfeifen zum Vorschein kommen – von klein bis mittelgroß. Einige Reihen sind schon leer, der Rest wird nach und nach folgen. Jede einzelne Pfeife wird nun sorgfältig mit Seifenlauge ausgewaschen und somit vom Staub befreit. Lediglich die ganz großen Pfeifen werden nicht ausgebaut. „Sie werden mit einem Hochdruckreiniger ausgeblasen“, weiß der Kantor zu berichten. Er ist froh, dass mit der Reinigung erst im Laufe des nächsten Jahres so richtig begonnen wird. Denn das bringe den Vorteil mit sich, dass die Orgel über Weihnachten in Betrieb bleibt, so Michael Kremzow. Das ändert sich dann allerdings, wenn die Arbeiten weiter vorangeschritten sind. Dann wird es dem Kantor zufolge definitiv Zeiten geben, wo das Instrument während der Gottesdienste stumm bleiben wird. Derzeit gehen er und Pfarrer Wolf-Johannes von Biela von etwa zehn Wochen aus, in denen die Orgel nicht bespielbar sein wird. „Da müssen wir dann improvisieren“, meint er. Intonation wird zur Herausforderung Doch die Herausforderung für die Mitarbeiter der Orgelbaufirma besteht nicht in der Reinigung der Pfeifen. „Das geht vergleichsweise schnell“, so der Kirchenmusiker. Die Schwierigkeit bestünde vielmehr darin, die Pfeifen im Anschluss an die Reinigung zu stimmen. In Fachkreisen wird das Intonation genannt. Und dafür werde laut Michael Kremzow nicht nur Zeit, sondern auch Ruhe benötigt. „Das muss dann Stück für Stück geschehen“, gibt er einen Einblick. Bis zum 31. Oktober 2020 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Denn am Reformationstag will der Kantor sein Instrument wieder in Betrieb nehmen. Die Kosten für die Reinigung belaufen sich auf 57.000 Euro. Daran beteiligt sich der Kirchenkreis mit 12.000 Euro sowie der Orgelfonds mit 18.000 Euro. Hinzu kommen noch einmal 22.000 Euro, die durch Spenden zusammengekommen sind. „Den Rest muss die Gemeinde übernehmen“, sagt Wolf-Johannes von Biela. Bisher gehen der Pfarrer und der Kantor davon aus, dass es bei dieser veranschlagten Summe bleibt. „Aber wir wissen ja nicht, ob etwas an den Pfeifen beschädigt ist“, erläutert der Kantor. Das werde sich erst bei dem Ausbau zeigen. „Und das könnte dann die Kosten außerplanmäßig erhöhen“, so Michael Kremzow.