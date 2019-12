Worbis. Am Freitag, 20. Dezember, informiert das Sternsinger-Mobil mit vielen Aktivitäten über das erfolgreiche Hilfsprojekt für Kinder in armen Ländern.

Sternsinger-Mobil kommt nach Worbis

Auf seiner aktuellen Wintertour quer durch Deutschland ist das Sternsinger-Mobil am Freitag, 20. Dezember um 15 Uhr in Worbis bei der Pfarrei St. Nikolaus zu Gast und informiert über die Sternsingeraktion 2020 und das Thema Frieden. Im Fokus steht dabei das diesjährige Thema der Aktion Dreikönigssingen „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Der aufklappbare Transporter kann von den Kindern und Jugendlichen genauestens unter die Lupe genommen werden. Von 15 bis 16 Uhr werden die Mädchen und Jungen auf dem Friedensplatz vor dem Pfarramt ein abwechslungsreiches Spiel- und Mitmachangebot erleben, das von pädagogisch geschultem Personal begleitet wird. So wird zum Beispiel erklärt, wo das Kindermissionswerk überall auf der Welt hilft: An einer großen magnetischen Weltkarte hängen Porträts von Kindern aus dem Südsudan, Haiti, Tansania und Peru. Kurzinfos auf den Rückseiten erzählen ihre Geschichten, die so für die Kinder in Deutschland begreifbar und erlebbar werden. Alle Sternsinger, Begleiter, Besucher und Interessierte sind herzlich willkommen. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74.400 Projekte unterstützt.