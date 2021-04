Superintendent in Nordhausen: „Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir Ostern feiern“

Nordhausen. Es ist alles anders als sonst. Aber trotzdem: Die Gemeinden des Südharzer Kirchenkreises haben zum Osterfest ein bemerkenswertes Paket voller Angebote geschnürt.

Es wird Ostern, aber sicher. Da sind sich alle Gemeinden im Südharzer Kirchenkreis einig. So sicher und so fröhlich wie möglich wollen sie den Osterruf als Zeichen der Hoffnung aussenden: „Christus ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!“

Man könnte die Worte von Pfarrer Wolf-Johannes von Biela im Osterprogramm von Sankt Blasii als Überschrift für alle Angebote wählen: Kurz, knackig und fröhlich. Kurz, weil es die Situation gebietet, knackig, weil vieles draußen stattfinden wird, und fröhlich sowieso.

„Die Frage ist also nicht ob, sondern wie wir Ostern feiern“, gibt Superintendent Andreas Schwarze den Gemeinden in seinem Osterwort zu bedenken. Gottesdienstfeiern haben inzwischen die unterschiedlichsten Formen gefunden, sie alle bereichern das Leben der Gemeinden – virtuell, analog, zu Hause mit Lesepredigt, vor dem Radio oder Fernseher, im Kirchgarten oder in der Kirche. „Wir wissen uns auch dann mit Christus und untereinander verbunden, wenn wir nicht zum Gottesdienst in der Kirche zusammenkommen“, erklärt Schwarze.

Er macht deutlich, dass es in den Händen der Gemeindekirchenräte liege, über die Form des Gottesdienstes zu entscheiden. Die Verfassung der evangelischen Kirche regelt die Zuständigkeiten. Wie unterschiedlich die Herangehensweisen in den Gemeinden sind, hat eine Zoom-Konferenz mit vielen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen noch einmal deutlich gemacht. Nicht zuletzt auch abhängig von den jeweiligen Inzidenzwerten, die in den einzelnen Regionen des Kirchenkreises sehr unterschiedlich ausfallen. Mit seinem Osterwort hat der Superintendent den Gemeinden aber eine wegweisende Empfehlung an die Hand gegeben.

Eine Möglichkeit, Gottesdienst zu Hause zu feiern, wird zum Beispiel die Wohnzimmer-Familienkirche sein. Der Link wird auf YouTube pünktlich am Ostersonntag auf „KIFAKS Kinder und Familien im Kirchenkreis Südharz“ zur Premiere freigeschaltet. Über YouTube wird auch aus St. Marien in Bleicherode gesendet – der von Konfirmanden gestaltete Kreuzweg ebenso wie die Osternacht Sonntagfrüh.

Zudem werden Hausandachten nach wie vor in vielen Gemeinden verteilt oder liegen in den Kirchen aus. Im Pfarrbereich Sollstedt gibt es einen Mutmach-Ostergruß, dazu wurden von drei Frauen 1000 Steine bemalt, zudem gibt es einen Ostergruß von Pfarrer Reim, das Osterevangelium und Informationen aus dem Pfarrbereich für alle Familien. „Wir haben euch nicht vergessen – das möchten wir den Gemeinden damit noch einmal ganz deutlich machen“, betont Gerda Leidel, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Mit viel Liebe wurde hier in stundenlanger Heimarbeit gemalt. Viele Verteiler waren notwendig, damit dieses Projekt gelingen konnte.

Ebenso viel Liebe und Engagement wurde in Urbach in die Ostertüten für Familien gesteckt. Der im vorigen Jahr „entwickelte“ Palmkreuz-Bausatz geht nunmehr in seine zweite Auflage und auf die Reise zu den Kids des Kinder- und Teeniekreises der Kirchengemeinde. Verfeinert mit einer kleinen süßen Überraschung und einer großen Kerze, die verziert werden kann. Zusammen mit einem kleinen Anschreiben stellten Kirstin und Markus Volkmann die „Palmkreuz-Bausätze“ her und verteilten über 30 Pakete an Urbacher Haustüren.

Kurze Gottesdienste an der frischen Luft

Das Oster-Konzept von Blasii – an der frischen Luft mit kurzen Gottesdiensten und viel Raum, Dinge selbstständig zu entdecken – spricht für einen Großteil der Gottesdienste im Kirchenkreis.

„Am Ostersonntag, weil wir es vor lauter Osterfreude gar nicht drinnen aushalten und es draußen sicherer ist, feiern wir „Ostern OpenAi(e)r“ auf dem Blasiikirchplatz vor der Kirche“, kündigt Pfarrer Wolf-Johannes von Biela an. Kurz, knackig und fröhlich, gleich zweimal hintereinander Osterfreude pur um 9.30 oder 11 Uhr, wenn das „Oster-Glocken-Läuten“ ruft.

Zu einem Spaziergang lädt Salza ein. Dort wird auch dieses Jahr die Osterszene auf dem Kirchplatz aufgebaut. „Und in der Osternacht werden wir dann den Grabstein zur Seite rollen; wenn möglich mit Gemeindebeteiligung“, berichtet Pfarrer Matthias Hänel.

Freiluft-Gottesdienste sind vielerorts in Planung. Der Emmaus-Gang in Münchenlohra am Ostermontag beispielsweise ist als Gottesdienst außerhalb der Basilika angelegt.

Bei allen Gottesdiensten gelten die aktuellen Hygieneregeln, auch draußen wird Abstand gewahrt und der Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Gemeinden bitten eindringlich, daran zu denken, nur so kann aktuell fröhlich miteinander Gottesdienst gefeiert werden.

Die Kirchen im Südharz werden zu großen Teilen geöffnet sein. Sie laden zum individuellen Besuch, zur stillen Einkehr und zum Gebet.

In St. Nicolai in Niedergebra gestaltet Pfarrerin Annegret Steinke den Ostergarten mit Szenen. Passend dazu liegen Meditationen aus. Die Kirche ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In der offenen Rosenkirche in Elende lädt ein Bildausschnitt des Kreuzes zur Meditation ein. An Ostern kann man dort selbst mit Kressesamen ein bisschen Hoffnung säen. Die Hoffnung blüht zudem im Kirchenraum mit vielen beleuchteten Hornveilchen.