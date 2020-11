Kugel und Wetterhahn grüßen seit Freitagnachmittag wieder über den Dächern von Worbis die Gäste. Glänzend und frisch restauriert ist die Turmbekrönung nach mehr als einem halben Jahr auf den Kirchturm von St. Nikolaus zurückgekehrt.

Im Frühjahr wurde festgestellt, dass die Bekrönung und damit auch die Kirchturmspitze einen Sturmschaden erlitten hat. „Er konnte aus dem Frühjahr herrühren, aber auch auch schon vom Jahresende 2019“, sagt Pfarrer Markus Hampel. Am 15. März habe man dann die Bekrönung per Kran herunternehmen können. Es gab Gutachten und Gespräche mit der Versicherung, die die nötige Summe im unteren fünfstelligen Bereich übernimmt, worüber Pfarrer Markus Hampel sehr froh ist.

Als Wetterhahn und Kugel abgenommen wurden, stieß man auf eine Zeitkapsel. „Mit Zeitungen und Dokumenten aus den 50er und 80er Jahren“, erzählt Hampel. Beigelegt waren auch Notizen über aktuelle Geschehnisse. Die Zeitkapsel ist von Pfarrer Hampel natürlich nun ergänzt worden. „Die alten Dokumente kamen selbstverständlich wieder hinein.“ Aber er hat auch die aktuelle Tageszeitung beigelegt, dazu die aktuellen Hygienevorschriften zu Corona und auch Gedanken zu den aktuellen Geschehnissen des Jahres 2020 zu Papier gebracht und mit in die Zeitkapsel eingeschlossen.

Die Gemeinde nutzte gleich die Gelegenheit, Kugel und Wetterhahn aufzupolieren und ein bisschen zu restaurieren, damit sie wieder Wind und Wetter standhalten können. „Wir haben festgestellt, das der Hahn in seiner Konstruktion sehr windanfällig war. Das haben wir nun geändert.“

Am Freitag war es endlich soweit. Die Firma Bennert kam mit einem großen Kran, die dick in Watte verpackten Elemente der Nikolaus-Turmbekrönung wurden eins nach dem anderem im Korb des Kranes in luftige Höhen gezogen und dann auf der Kirchturmspitze wieder fest verankert. Pfarrer Hampel ließ es sich nicht nehmen, die gesamte Aktion, die mehr als drei Stunden dauerte, mit der Kamera zu begleiten. Auch Einwohner hielten das Ereignis mit ihren Handys fest.