Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versprechen und Lebenskraft

Die Weizenernte ist fast schon beendet; die heißen Tage geben den Landwirten die Chance, alles Korn in die Scheunen zu bekommen.

Das verheißt eine gute Ernte. Es war zwar immer noch trocken, aber was gewachsen ist, kann geborgen werden.

Für uns ist gut gesorgt. Saatkörner sind Verheißungen. Sie enthalten schon all das, was die Pflanze ausmacht: die genetische Information – aus diesem Samen wird genau diese Art Pflanze.

Gottes Verheißungen sind Versprechen, die die Erfüllung in sich tragen. Aus seinem Wort entsteht genau das, was er gemeint hat, was er mit uns plant. Gottes Lebensplan befreit uns von den Sorgen um uns selbst, die uns an die Zustände von hier und heute binden.

Mit ihm können wir mehr, können wir unsere Mitmenschen wahrnehmen und über den Tag hinaus denken. In dem Samenkorn - wie in der Verheißung steckt schon die Kraft für den Anfang des neuen Lebens, der jungen Pflanze. Es enthält Stärke, Energie. So kann es die ersten Würzelchen für die neue Pflanze bilden.

Gott verheißt uns Leben und gibt uns die Kraft für den nächsten Schritt.

Die Nöte und Leiden der Menschen, wie die der Opfer der Explosionskatastrophe von Beirut, berühren uns. Sie fordern uns zum Handeln heraus, aber sie entmutigen uns nicht.

Wir wissen, dass es immer Hoffnung gibt, weil Gott wirkt.