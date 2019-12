Eichsfelder schreibt Buch „Warum die Hirten wieder laufen können“

Emma, Anna und Franziska erleben Aufregendes im Advent. Heimlich haben sie sich in ihre Kirche geschlichen, in der jetzt so kurz vor Weihnachten mächtige Unordnung herrscht, weil dort unter anderem die vielen Kisten mit den Krippenfiguren und allem Zubehör, sorgfältig verpackt in Holzwolle, schon kreuz und quer stehen. Es wird hoffentlich niemand kommen, wenn sie neugierig die Deckel anheben und die Figuren herausnehmen. Da wendet sich plötzlich ein Hirte, der auf seinem Rücken ein Schäfchen trägt, an Franziska: „Kannst du mir helfen?“

In Geschichten ist so etwas möglich. Da fangen Figuren an zu sprechen, und Kinder haben die Gabe, sie zu verstehen. Traurig berichtet der Hirte von seinem Schicksal. Viele Jahre lang ist er am Heiligen Abend mit den Anderen zur Krippe gelaufen, zum Jesuskind. Dieses Ereignis sei für ihn stets das Schönste im Jahr gewesen. Doch seit ihm ein Bein fehlt, muss er in der Kiste bleiben. Sein ebenfalls aus Pappmaché hergestellter Hirtenfreund ist noch schlimmer dran. Ihm fehlen nach ebenfalls langjährigem „Krippendienst“ sogar beide Beine. Das Moos der Krippenlandschaft, ein feuchtes Klima in der Kirche, unvermeidliche Stürze und Stöße beim Ausräumen, Aufstellen, Einräumen hatten den beiden Bedauernswerten arg zugesetzt.

Wie es möglich wurde, dass beide Hirten dank eines geschickten Hirtendoktors rechtzeitig zum Heiligen Abend wieder laufen und an der Krippe stehen können, wird hier nicht verraten. Das erfahren kleine und große Leser aus dem wunderbaren Kinderbuch „Warum die Hirten wieder laufen können“, das in diesem Monat erschien und auch in Heiligenstädter, Dingelstädter und Leinefelder Buchhandlungen angeboten wird. Geschrieben hat es Andreas Anhalt, aus Steinbach stammend, Priester der katholischen Pfarrei St. Josef Mühlhausen. Die liebevollen Illustrationen stammen von Franziska Sacher.

Pfarrer Anhalt hat bereits Bücher für Kinder über den Hülfensberg und Etzelsbach geschrieben. Über die Idee zu seinem neuesten Buch war von ihm zu erfahren: Bevor er seinen Dienst in Mühlhausen antrat, wirkte er als Seelsorger in Sonneberg. Die katholische Kirche dieser südthüringischen Stadt besitzt eine Marolin-Krippe. Marolin ist eine Gießmasse aus Pappmaché, auch bekannt unter dem Namen Papiermaché, nach einer besonderen Rezeptur. Franziska Sacher hat die Sonneberger Krippe als Vorbild für ihre entsprechenden Illustrationen genommen.

Pfarrer Anhalt erläutert: „Der Sitz der Firma, die diese Krippen produziert, befindet sich seit über einhundert Jahren in Steinach bei Sonneberg. Die Krippe im Sonneberger Gotteshaus gehört zu den größten auf diese Art hergestellten, kann aber heute in den Originalmaßen nicht mehr neu gefertigt werden. Für die Restaurierung der defekten Sonneberger Figuren bedurfte es einer aufwendigen Rekonstruktion, da in der DDR nach der Verstaatlichung 1972 bei der Enteignung viele Gießformen unwiederbringlich zerstört wurden.“ Da es nach Auskunft von Andreas Anhalt in sehr vielen Eichsfelder Haushalten Marolinkrippen aus Steinach gab, werden sie in unserer Region auch heute noch als Eichsfelder Krippen bezeichnet. Seine spannende Geschichte, zusammen mit den tollen Bildern möge – dies ist sein Wunsch – die Menschen zur Krippe führen.