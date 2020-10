Wort zur Woche: Ein ökumenisches Wochenende

Ein wahrhaft ökumenisches Wochenende begehen wir. Am Samstag feiert die Evangelische Kirche den Gedenktag der Reformation, am Sonntag wird in der Römisch-Katholischen Kirche das Fest Allerheiligen gefeiert. Interessant ist – etwa für die Konfirmanden in unserem Bereich – immer wieder, dass auch im evangelischen Kirchenkalender am 1. November ein Gedenktag aller Heiligen steht. Beide Tage gehören rein äußerlich irgendwie zusammen.

Als Martin Luther 1517 seine berühmt gewordenen Thesen schrieb und veröffentlichte, da datierte er sie auf den „Tag vor Allerheiligen“, also den 31. Oktober. An diese Thesen und an deren Bekanntmachung knüpft sich das Datum für unseren Reformationstag.

Der Spruch, der über diesen Tag gestellt ist, stammt aus dem ersten Korintherbrief. Der Apostel Paulus hält fest, was die Grundlage des Glaubens sein soll: „Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Ja, das war Paulus wichtig, es war auch Martin Luther wichtig und ist es heute immer noch. Darum betont auch dieser Tag immer wieder: Unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Hoffnung, die gründen auf Jesus Christus.

Er ist es doch, in dem Gott mir als Menschen nahekommt, in dem ich sehen und spüren kann, wie Gott ist. In den Berichten, die wir von seinem Leben haben, lesen wir seine Zuwendung zu denen, die abseits stehen, die keine Liebe – ja nicht einmal einen freundlichen Blick – erleben. Gott wendet sich uns Menschen zu. Darauf will ich meinen Glauben gründen, das wird tragen. So wird daraus auch etwas Gutes wachsen.

Da gehören beide Tage auch in ihrem Inhalt zusammen. Sowohl am Reformationstag als auch am Allerheiligenfest werden schon seit langer Zeit die Seligpreisungen aus der Bergpredigt vorgelesen. Jesus sagt darin seinen Zuhörern, dass es sie nicht arm machen wird, wenn sie diese Zuwendung weitergeben und Gottes Liebe in der Welt spüren lassen. „Selig sind, die…“, so heißt es dort neun Mal.

Menschen, die nach Gottes Weg fragen, die sich nicht selbst in den Mittelpunkt der Welt stellen, sondern danach suchen, was allen nutzt und gut tut, die sind es, die Jesus selig, glücklich nennt, die gut dran sind, weil sie Gott ganz bewusst in ihrem Leben spüren und mit ihm das Leben bestreiten wollen.

Gern möchte ich das auch leben können, möchte spüren, wie der Grund meines Glaubens mich trägt, an dem ich Gottes Zuwendung spüre. Und ich möchte daran mein Leben ausrichten, möchte so ein Mensch sein, der Gott im Leben Raum gibt, der sich von ihm tragen lässt, ein Mensch, der in dieser Welt auf Gottes Seite steht.

Wer auf Gottes Seite steht, den nennt die Bibel „heilig“. Feiern wir doch in diesem Sinn froh und auf festem Grund des Glaubens dieses ökumenische Wochenende.