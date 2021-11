Zwei Kirchen in Ellrich und Nordhausen öffnen ihre Türen für Bach, Beat und Hip-Hop

Ellrich. Der Südharz erlebt eine Uraufführung: Ungewöhnliches Ensemble entwirft seine eigenen Interpretationen großer Meister.

Wenn tausendjährige Gemäuer auf Bach-Suiten treffen, dann ist das nicht ungewöhnlich. Wenn aber elektronische Beats und Hip-Hop-Tanz dazukommen, wird man hellhörig. Wenn das Ganze auch noch eine Uraufführung ist, steigt die Aufmerksamkeit noch einmal. Bei Kulturinteressierten aller Genres und Generationen weckt es pure Neugierde, wenn der außergewöhnliche gemeinsame Live-Auftritt von Künstlern angekündigt wird, die sich sonst nicht begegnen.

All dies wird in der St.-Johannis-Kirche in Ellrich am 27. November um 18 Uhr zu erleben sein. Der beeindruckende Kirchenraum ist der Ort einer Uraufführung. Gleich drei Tage später, am 30. November, steht die Folgeaufführung in Nordhausen in der Herzschlag-Jugendkirche um 19 Uhr auf dem Programm.

Die Kirchen öffnen ihre Türen für einen nicht alltäglichen Dialog zwischen Bach, Beat und Hip-Hop-Tanz. Dann treffen sich der Solo-Cellist des Sondershäuser Loh-Orchesters, Sebastian Hennemann, die Cellistin Melissa Hart, die Hip-Hop-Tänzer Willie Stark, Tanya Kupra und Solomon Quaynoo sowie der DJ Clazz mit seiner elektronischen Musik.

Den musikalischen Ausgangspunkt bilden Bachs Cello-Suiten 2 und 6 und die eigens für dieses Projekt komponierten elektronischen Interpretationen des DJ Clazz. Es geht um nichts weniger, als eine choreographische Neudeutung der Musik und der Geisteshaltung Bachs. Die Tänzer spannen den Bogen von Bach zu Britten, von Tradition zur Gegenwart und suchen den Kontrast und die Verbindung zwischen Altem und Neuem. So schaffen sie ein mitreißendes Werk zwischen Bach/Beat/Britten und Hip-Hop-Tanz auf höchstem Niveau. Das ungewöhnliche Ensemble entwirft mit seinen eigenen und zeitgemäßen Interpretationen großer Meister, bewegende und berührende Bilder der Gegenwart.

Der Kartenvorverkauf im Ellricher Gemeindebüro hat begonnen. Der Eintritt kostet fünf Euro für Stehplätze sowie 10 und 15 Euro für Sitzplätze. Für die Veranstaltung in Nordhausen gibt es ausschließlich Sitzplätze. Diese Karten liegen ab Dienstag, 16. November, im Buchhaus Rose und im Gemeindebüro der Blasii-Kirche in der Barfüßerstraße bereit. Aufgrund der aktuell gültigen 3 G-Regeln sind die Plätze begrenzt.

Die Produktion ist ein Gemeinschaftswerk von Dramaturg Joachim Goldschmidt und „ProArtiSt“ in Kooperation mit den Kirchengemeinden von Ellrich und Nordhausen-Altendorf. Fördermittel gibt es von der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen. „Unser besonderer Dank gilt den Kirchengemeinden Ellrich und Nordhausen und dabei vor allem Pfarrer Jochen Lenz und dem Jugendreferenten Marcus Bornschein“, unterstreicht der Bochumer Joachim Goldschmidt.