Erste Sitzung des OTZ-Leserbeirats: Klare Regeln für Leserbriefe

Gera. Bei seiner ersten Sitzung diskutiert der OTZ-Leserbeirat über Zuschriften an unsere Zeitung.

Im Juli wurde der neue OTZ-Leserbeirat gegründet, jetzt hat er erstmals regulär getagt. Nach jeder Sitzung wird ein Vertreter des Gremiums die Leser über die Ergebnisse der mehrstündigen Runde informieren. Diesmal ist es Andrea Vogel aus Schmölln.

Im Juli gegründet, jetzt erst die Arbeit aufgenommen – was hat der Leserbeirat den Sommer über gemacht?

Unsere Arbeit begann gleich nach der Gründung. Bei der Vorstellung der Teilnehmer wurde damals schnell deutlich, dass die Leserbriefe in der OTZ ein großes Thema sind, um das sich der Leserbeirat kümmern sollte. So hatten wir uns als Hausaufgabe für den Sommer vorgenommen, die veröffentlichten Zuschriften genauer unter die Lupe zu nehmen – wer schreibt wie oft, um welche Themen geht es, wie ist der Umgangston?

Was hat die Untersuchung ergeben?

Dass sehr oft die gleichen Leser schreiben und sich natürlich der Tenor und der Stil ihrer jeweiligen Zuschriften sehr ähnelt. Zudem werden oft nur wenige, meist plakative Themen angesprochen; dabei ist die Zeitung voller Artikel, über die man diskutieren könnte. Die Abwechslung bei den Leserbriefen könnte viel größer sein, wenn sich mehr Leser an der Diskussion beteiligen würden.

Wie will der Leserbeirat das schaffen?

Tino Zippel, der stellvertretende Chefredakteur der OTZ, hat uns verraten, dass es nicht immer einfach ist, die Spalte mit den Briefen zu füllen. Die Redaktion bekommt zwar jeden Tag mehr Zuschriften, als sie abdrucken kann, aber einige Leser schreiben gleich zu mehreren Themen, vergreifen sich im Ton oder behaupten Dinge, die nicht stimmen. Das kann man natürlich nicht veröffentlichen. Wir haben vorgeschlagen, unter besonders interessanten Texten zur Leserdiskussion aufzurufen. Vielleicht animiert das ja einige Leser, zum Stift zu greifen – oder sich an den Computer zu setzen, denn 95 Prozent der Leserbriefe kommen mittlerweile per E-Mail. Die Chefredaktion will nun prüfen, inwieweit der Vorschlag umgesetzt werden kann.

Angenommen, der Plan geht auf – wie wollen Sie die Flut an Leserbriefen regulieren?

Wir wollen Regeln für Leserbriefe aufstellen, an die sich Leser und Redaktion halten müssen. So sollten die Zuschriften eine maximale Länge einhalten und einen kultivierten Umgangston ohne Beleidigungen einhalten. Pro Leser werden nur zwei Zuschriften pro Monat veröffentlicht. Einen endlosen Schlagabtausch zwischen einzelnen Lesern soll es nicht geben, aber dafür vielleicht mal ein Gespräch von zwei streitbaren Lesern in der Redaktion. Behauptungen müssen einem Fakten-Check standhalten. Über die einzelnen Regeln diskutieren wir aber noch.

Worüber hat sich der Leserbeirat geärgert?

Über die oft flapsige Sprache, vor allem bei den Polizeimeldungen, die Rechtschreibfehler – und über Rezensionen von Veranstaltungen, die vorher nicht groß angekündigt wurden. Zudem sind die Texte auf der Kinderseite oft einfach formuliert. Auch Kinder sind durchaus in der Lage – oder sollten es lernen -- komplexe Sachverhalte zu erfassen.

Gab es, bei so viel Kritik, auch Lob für die Redaktion?

Ja, natürlich. Jeden Tag eine so umfangreiche Zeitung mit so vielen verschiedenen Themen anzubieten, das ist schon eine tolle Leistung. Darin war sich der Leserbeirat auch einig, obwohl er aus vielen unterschiedlichen Teilnehmern besteht, deren Ansichten und Meinungen auch mal auseinandergehen. Aber gerade das macht die Arbeit im Leserbeirat ja so spannend.