Kostenlose Beratung für Schwerbehinderte

Die EUTB Kontakt- und Beratungsstelle des Landesverbandes der Hörgeschädigten Thüringen bietet mit ihrem Hörmobil am Dienstag, 19. November, in Erfurt im Helios-Klinikum in der Nordhäuser Straße 74 in der Zeit von 12 bis 15 Uhr kostenlose und unabhängige Beratungen zum Schwerbehindertenrecht an.

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung richtet sich dabei an alle schwerbehinderten Menschen, deren Angehörigen sowie an von Behinderung bedrohte Menschen und ist kostenlos und frei zugänglich. Zu Fragen rund um Teilhabe sowie berufliche und medizinische Reha wird beraten. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Antragstellungen, Hilfsmittel und zu Begleitung zu Ämtern und Behörden. Kontakte zu anderen Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Vereinen können ebenfalls angeboten werden.



Hörmobil: Dienstag, 19. November, Helios-Klinikum, Nordhäuser Straße 74, 12 bis 15 Uhr