Kreissparkasse Eichsfeld schließt Geschäftsstellen

In Effelder, Heiligenstadt am Friedensplatz und in Arenshausen sind die Geschäftsstellen der Kreissparkasse geschlossen, und das bereits seit 30. September, wie die Bank am Mittwoch auf Nachfrage bestätigte. Wie es hieß hätten das Vorstand und Verwaltungsrat schon im März beschlossen.

Selbstbedienungs-Bereiche gebe es aber noch in Arenshausen und am Heiligenstädter Friedensplatz. In Effelder gibt es derweil keinen Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Überweisungs-Terminal mehr.

Der seit Jahren andauernde Trend der Digitalisierung habe in den vergangenen Jahren nochmals deutlich an Dynamik gewonnen, dies verändere das Nutzungsverhalten der Kunden, so das Kreditinstitut. „In kleineren Geschäftsstellen mussten wir feststellen, dass diese lediglich nur noch von einer bis zwei Personen pro Stunde besucht werden, hingegen können wir unsere Kunden verstärkt in unserer Internetfiliale begrüßen, wo sie den Großteil ihrer Bankgeschäfte erledigen können“, sagt der Vorstandsvorsitzender, Hubert Riese. Geschäftsstellen würden gezielt bei komplexen Anliegen oder einer umfassenden Betrachtung der persönlichen Finanzsituation von den Kunden aufgesucht.

Der Grund für die vollständige Schließung inklusive der Technik in Effelder, liegt laut Riese ebenfalls „an der seit Jahren deutlich rückläufigen Nutzung“. Die Nutzungszahlen des Geldautomaten seien dort mit Abstand die geringsten im gesamten Geschäftsgebiet. „Die Auslastung liegt nur bei 20 Prozent.“ Seit Jahren sei der Betrieb dort nicht mehr kostendeckend.

Der Sparkassenchef verweist derweil auf eine Studie des Bundesverbandes deutscher Banken. Nach der seien 2001 noch 40 Prozent der Kunden mindestens einmal pro Woche in die Filiale gegangen, 2014 noch 27 Prozent und 2020 nur 14 Prozent. Unter den Senioren sei der Anteil laut der Studie von 2014 bis 2020 von 28 auf 16 Prozent gesunken. Der Rückgang bei den Geschäftsstellenbesuchen habe sich zugunsten des Online- und Mobile-Bankings verlagert. „Die Kunden besuchen uns nicht weniger, sie besuchen die Kreissparkasse nur auf anderen Kanälen wie zum Beispiel dem Telefon, im Online- oder Mobile-Banking. Dennoch bleibt der Kontakt mit den Kunden bestehen“, erklärt Hubert Riese. Er verweist darauf, dass die Sparkasse Dienstleister sei und sich nach den Wünschen und Erwartungen Kunden ausrichten müsse. Das telefonisch Angebot des Kundenservice-Centers werde „sehr aktiv genutzt“, dies zeigten die eingehenden Anrufe von 6000 bis 7000 Anrufen pro Monat.

Zukünftig sei die Sparkasse mit zwölf mitarbeiterbesetzten Geschäftsstellen und vier Selbstbedienungs-Geschäftsstellen „in zumutbarer Entfernung für ihre Kunden umfassend und flächendeckend im Landkreis vertreten“. Zudem gebe es die Internetfiliale und die Sparkassen-App.

„Darüber hinaus werden wir auch zukünftig unser Geschäftsstellennetz kritisch prüfen. Zusätzlich werden wir unser Angebot der flächendeckenden Versorgung sogar ausbauen. In Kürze werden wir unseren Kunden auch die Möglichkeit des Bargeldtaxis anbieten, welches ihnen bei Bedarf und gegen Gebühr das Bargeld nach Hause bringt“, so Riese.

Hinsichtlich der Belegschaft habe die Schließung der drei Geschäftsstellen keine Auswirkungen. Die Mitarbeiter seien laut Riese auf andere Standorte umverteilt worden.