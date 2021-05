Kyffhäuserkreis: Inzidenzwert steigt auf 192

Kyffhäuserkreis. Ein Vielzahl von Neu-Infektionen lässt die Siebentageinzidenz wieder stark steigen, nach dem sie am Vortrag unter 165 lag.

37 Neu-Infektionen mit Sars-CoV-2 binnen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Die Siebentageinzidenz steigt stark auf 192,7 (Vortag 164,4). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Neben 17 Einzelpersonen bestätigten sich auch Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen. In Artern und Oberheldrungen sind ein Kind und ein Erzieher mit dem Virus infiziert, auch zwei Schüler der Gemeinschaftsschule in Ebeleben, ein Lehrer der Gemeinschaftsschule in Greußen sowie jeweils ein Schüler in zwei Berufsschulen seien positiv getestet worden, teilte das Landratsamt mit.

Betroffen ist auch ein Seniorenheim, zehn Bewohner seien infiziert – sieben seien geimpft, drei nicht. Zwei Senioren hätten leichte Symptome, acht keine, heißt es.

