Werner Hartleb (links), hier bei der 27. offene Kreisschau der Rassekaninchen in der Salzbornhalle in Haynrode, ist in diesem Ausstellungsleiter. Bernd Otto aus Weißenborn hilft auch in diesem Jahr am Tag der Bewertung in Büttstedt mit.

Büttstedt. In der Festhalle in Büttstedt laden die Eichsfelder Rassekaninchenzüchter am Wochenende zu ihrer Kreisschau ein.

292 Kaninchen am Wochenende in Büttstedt

Die letzten Arbeiten in der Festhalle von Büttstedt haben die Mitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins Küllstedt und Umgebung am vergangenen Wochenende erledigt. Denn an diesem Wochenende laden sie gemeinsam mit dem Kreisverband der Eichsfelder Rassekaninchenzüchter zur diesjährigen offenen Kreisschau ein. Und im Rahmen der Schau feiern die Küllstedter ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum. Insgesamt werden 292 Tiere präsentiert. Diese werden am Donnerstag von den Züchtern in die Schaukäfige gesetzt und einen Tag später durch die Preisrichter bewertet. Für interessierte Besucher öffnet die Schau am Samstag um 8 Uhr ihre Türen. Um 10 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung mit den Züchtern und Ehrengästen. Am Sonntag können Interessierte die Schau von 9 bis 16 Uhr besuchen. Um 15 Uhr erfolgt die Siegerehrung der Kreismeister und Sieger.