Abstimmungsgerät im Stadtrat von Nordhausen

Premiere im Stadtrat: Am Mittwochabend stimmte das Nordhäuser Kommunalparlament erstmals nicht per Hand, sondern per elektronischer Abstimmungsgeräte ab. Die Abstimmung zur elektronischen Aufzeichnung der Sitzung als erster Beschluss dieser Art wurde dann auch prompt ohne technische Komplikationen und einstimmig gefasst.