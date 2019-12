Adventstadl auf Heiligenstädter Weihnachtsmarkt sagt Tschüss

Ja, es war eine rauschende Party am Sonntagabend im Adventstadl im Barockgarten. Bis tief in die Nacht feierten hunderte Gäste noch einmal richtig in dem großen Zelt. Die Band Thanas zog musikalisch alle Register, um dem Publikum den Abschied von dieser Institution des Heiligenstädter Weihnachtsmarktes noch einmal zu versüßen. Montag und Dienstag beim Abbau der Zelte schwang dann auch etwas Wehmut bei Nicholas Schmidt mit.

Er hatte vor fünf Jahren die Idee zum Adventstadl. „Damals war ich im Jugendparlament“, erzählt er. „Wir wollten uns als junge Leute beim Heiligenstädter Weihnachtsmarkt einbringen.“ Damals habe alles mit einer kleinen Hütte begonnen. Nicholas Schmidt und sein Team erfanden den Namen Adventstadl und sorgten dafür, dass gute Live-Bands spielen. „Amplitude, Hello Grant, Stromfrei“, zählt er auf. „Von Anfang an war auch immer Harald Richel als DJ mit dabei.“ Mit dem Weihnachtsmarkt wuchs allerdings auch das Adventstadl. „Wir mussten immer weiter anbauen.“ Von Anfang an gab es auch einen Bratwurststand am Stadl. „Es sollte auch im Barockgarten etwas zu essen geben“, erinnert sich Schmidt an das Jahr 2014.

Familien und Freunde arbeiten zusammen am Adventstadl

Jetzt war es schon so weit mit der Beliebtheit, dass sich 500 Gäste auf den paar Quadratmetern drängten, das ständig wachsende Team alle Hände voll zu tun hatte. Mit Nicholas zeichneten Bruder André, Cousin Matthias Rhöse, weitere Familienmitglieder und enge Freunde für die Organisation des Stadls verantwortlich.

In diesem Jahr waren es sechs Abende mit Livemusik. Jedes Mal brechend voll. „Wir haben das Stadl immer als Spaßprojekt gesehen, sozusagen als Jahreshobby“, sagt Schmidt, der auch ein bisschen stolz darauf ist, dass das Stadl nun schon zum zweiten Mal in Folge als schönster Stand des Weihnachtsmarktes ausgezeichnet wurde. „Wir wollten damit nie Geld verdienen.“ Vielmehr hat das Adventstadl in den fünf Jahren mehrere Spendenprojekte unterstützt. In diesem Jahr war es die NGO We Water. NGO ist die Abkürzung für „Non-governmental Organization“, es ist also eine Organisation, die nicht an Regierungen gekoppelt ist, sondern zivilrechtlich arbeitet.

Spenden für nachhaltiges Projekt erbeten

Josephine Lins weiß mehr dazu. „Gegründet wurde diese NGO in Berlin von Studenten beziehungsweise Freelancern. Ich bin seit diesem Jahr erst frisch dabei, weswegen mein erstes Projekt zunächst der Spendenauftrag und Promotion auf dem Adventstadl war“, erzählt Josephine Lins.

Doch was macht die Organisation überhaupt? Sie wolle die von Ulrich Weise entwickelte AQQAplate zum Reinigen von Wasser in Entwicklungsländern verbreiten und verbauen. „Das ist eine von beiden Seiten mit einer Membran beschichtete Noppenplatte“, erklärt Josephine Lins. „Das Wasser diffundiert von außen in die Filterplatte. An der äußeren Membranschicht bleiben Schmutz und Krankheitserreger hängen. Im Inneren der Platte läuft das gereinigte Wasser zu einem zentralen Auslass.“ Projekte gebe es bereits in Nepal und Uganda. „Für die Zukunft sind weitere in den Gemeinden um Lwamaggwa geplant. Die Gemeinde ist die, mit der der Ugandakreis aus Heiligenstadt zusammenarbeitet, mit deren Hilfe auch der Kontakt entstanden ist“, erzählt sie.

Veranstalter sauer: Spendenbox wird geklaut

Dafür wurden an beiden Wochenenden des Stadls Spenden gesammelt. „Jedoch ist leider nach dem ersten Wochenende unsere volle Spendenbox geklaut worden“, sind Josephine Lins und Nicholas Schmidt sauer und traurig. Deswegen musste eine zweite provisorische Box her. „Wir ersetzen den geklauten Spendenbetrag, den wir in etwa abschätzen können, aus der eigenen Tasche“, sagt Schmidt. „Und wir legen noch etwas drauf.“

Dieser Vorfall aber ist nicht der Grund, warum das Adventstadl nun nach fünf Jahren Adieu sagt. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, meint Nicholas Schmidt. Und der zweite Grund sei, dass er es beim besten Wille nicht mehr schaffe. „Entweder ich bin bei einer Sache voll dabei oder ich lasse es sein.“ Den Namen und die Ausstattung will er behalten. „Ich will das nicht einfach irgend jemanden in die Hand drücken.“ Dazu hänge er zu sehr an dem Projekt. „Aber es wird mit Sicherheit etwas nach uns kommen“, ist er überzeugt. Die Stadt Heiligenstadt mache sich dazu auch schon Gedanken. Nicholas Schmidt sei im Übrigen sehr dankbar für die jahrelange Unterstützung und hervorragende Kooperation. „Wir als Dreiergespann gehen mit einem lachenden, aber auf jeden Fall auch mit einem weinenden Auge.“