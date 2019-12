Klimaschutz: Das Wort ist in aller Munde. Sebastian Hichert, ein junger Konstrukteur, will seinen Beitrag leisten: mit einem „Balkonkraftwerk“, also einer Fotovoltaikanlage am Balkon seiner Salzaer Plattenbauwohnung. Das prinzipielle Nein seines Vermieters aber lässt ihn ernüchtert feststellen: „So wird Hunderten Menschen allein in Nordhausen die Möglichkeit geraubt, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen und dabei nicht nur Kosten, sondern auch Vergünstigungen zu erfahren.“

Er meint finanzielle Vorteile. Während die Kilowattstunde Strom aus der Steckdose zwischen 27 und 30 Cent koste, seien es bei der Kilowattstunde selbst erzeugtem Sonnenstrom nur acht Cent. Photovoltaikanlagen sind preisgünstig geworden.

Der 29-Jährige würde ein Modul installieren, mit dem jährlich rund 250 Kilowattstunden Strom erzeugt werden können, etwa ein Zehntel seines Jahresverbrauchs. Sein ökologischer Fußabdruck würde um 118 Kilogramm CO2 im Jahr vermindert. Nach etwa zehn Jahren amortisiere sich das Balkonkraftwerk, in den weiteren zehn bis 15 Jahren läge die Ersparnis bei immerhin 40 Euro pro Jahr.

Hichert geht es nicht primär um diese Summe – es geht ihm ums Prinzip: Wer darf von der Energiewende profitieren? Nur der mit Gebäudeeigentum oder auch Mieter? Hichert will soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz.

Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, der für die Normung der Anlagen zuständig ist, hat für ebensolche Kleinkraftwerke im April grünes Licht gegeben. Der Betreiber muss dieses nur beim lokalen Netzbetreiber anmelden und den Strom in daheim bestehende Stromkreise einspeisen.

Allein, die Installation muss der Vermieter genehmigen. Im Fall von Sebastian Hichert hat die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz zu entscheiden. Detailliert hat der Nordhäuser sein Ansinnen im Antrag geschildert: Das Solarmodul wäre etwa 1 mal 1,60 Meter groß, sollte in einem Winkel von 55 Grad so an den Balkon angebracht werden, damit das Balkongeländer nicht beschädigt wird. „Das Gewicht von 26,6 Kilogramm liegt unter dem zulässigen Gewicht für Blumenkästen von 35 Kilogramm“, nimmt er auf die „Wohnungsgebrauchsanweisung“ Bezug. An der Hauselektroinstallation werde nichts geändert, nur ein ein Zentimeter großes Loch müsse er zwischen Balkon und Wohnzimmer bohren.

Die WBG lehnt den Antrag ab: Außen sichtbare technische Anlagen an den Balkonen seien „nicht gestattet“, erklärt Michael Ose, Leiter des Bereichs Technik und Objektmanagement. „Trotz unseres Grundgedankens ‚Grüne WBG‘ setzen wir das äußere Erscheinungsbild unserer Wohnhäuser darüber.“ Auch sei der Wiederholungseffekt für SAT-Anlagen zu Antennen zu groß. „Der nächste hängt seine Schalke-04-Fahne raus. Der Gleichheits-Grundsatz muss gelten“, ergänzt WBG-Vorstand Sven Dörmann. Und: Ein Bohrloch beeinträchtige die Funktionalität des Wärmedämmverbundsystems.

Den Vorschlag der WBG, das Solarmodul hinter die Balkonbrüstung zu setzen, weist Hichert zurück: Wegen der Verschattungsverluste lohne dann die Anlage nicht mehr. Was bleibt, ist sein Ärger: „Ich empfinde es als Schande, dass alle mit Grün und nachhaltig werben, wenn es dann aber darum geht, etwas zu tun, dann scheinen althergebrachte Dogmen stärker zu sein als der Wille, etwas zu ändern.“

Mit dem Thema Mieter-Solaranlagen konfrontiert, zeigt sich auch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ablehnend: „Wir als Vermieter großer Mietobjekte können nach einer Freigabe für die Anlageninstallation nicht immer zeitnah die ordnungsgemäße Umsetzung der technischen Installation überprüfen“, meint Geschäftsführerin Inge Klaan. Eine Überlastung des Stromnetzes durch nicht fachgerechte Umsetzung führe zu einer „Gefahr über den Wirkungsbereich des Antragstellers hinaus“. Man setzt auf andere Modelle, um einen Strompreisvorteil für die Mieter zu generieren.