Ärztenachwuchs schätzt das Apoldaer Krankenhaus

Wollen Ärztinnen werden: Die beiden Medizinstudentinnen beziehungsweise Famulantinnen Johanna Hopfe und Louisa Serzisko sammeln im Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda derzeit viele praktische Erfahrungen.

Johanna Hopfe und Louisa Serzisko sind derzeit als Famulantinnen jeweils einen Monat am Robert-Koch-Krankenhaus Apolda (RKK), um Erfahrungen für ihren späteren Beruf als Ärztinnen zu sammeln. Sie befinden sich in der Mitte ihres Medizinstudiums, das sie an der Uni Jena absolvieren. Im Oktober steigen sie dann ins 7. Semester ein.