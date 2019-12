Bad Tabarz ab 2020 Thüringer Spitzenreiter bei Kurtaxe

Bad Tabarz löst Masserberg ab Januar 2020 als Thüringer Spitzenreiter bei der Höhe der Kurtaxe ab. Der Ort im Landkreis Gotha wird dann einen Beitrag von 3,50 Euro erheben, nachdem bisher 2 Euro fällig waren. Der Gemeinderat hat das einstimmig beschlossen, so Bürgermeister David Ortmann (SPD).

Bürgermeister: Bad Tabarz im deutschen Vergleich nur im oberen Mittelfeld

Er verweist darauf, dass Bad Tabarz damit im Freistaat nun zwar führend sei – dahinter folgen Masserberg (3 Euro) und Friedrichroda (2,10) – , doch im deutschen Vergleich nur im oberen Mittelfeld liege. Als Kneipp-Heilbad sei die Erhöhung „absolut verhältnismäßig“, sagt Ortmann. Denn der Gast hätte nun zahlreiche Vergünstigungen, die Ersparnis belaufe sich bereits für den Einzelnen bei Nutzung entsprechender Angebote im zweistelligen Bereich. So sei künftig der Eintritt ins Schwimm- und Freizeitbad „tabbs“ für anderthalb Stunden inklusive, zudem würde die Kurtaxe auch den freien Besuch des Aussichtsturmes auf dem Inselsberg sowie die kostenlose Beförderung mit der Waldbahn und dem regionalen Busverkehr enthalten.

„Wir haben uns dabei an Österreich orientiert“, so Ortmann. „Wir müssen uns als kleiner Ort mit rund 4000 Einwohnern schließlich weiterentwickeln, um auch konkurrenzfähig zu sein.“ Bestärken würde ihn dabei, dass die Besucherzahlen deutlich zunehmen. So habe das einst insolvente Bad 2019 mehr als 170.000 Gäste gezählt, nachdem es vor drei Jahren nur 96.000 waren. „Ein Beweis dafür, dass sich die Investitionen von rund 1,8 Millionen Euro gelohnt haben.“

Turm auf dem Inselsberg ist längst ein Anziehungspunkt

Auch der Turm auf dem Inselsberg ist längst ein Anziehungspunkt. Nicht nur für heiratswillige Paare – mehr als 100 haben sich dort seit der Eröffnung 2016 das Ja-Wort gegeben. Auch die Ausstellungen und die Aussicht ziehen Gäste an, 25.000 sind es in diesem Jahr. „Die vielen Angebote rechtfertigen jedenfalls die Erhöhung der Kurtaxe“, sagt Ortmann. Einen ähnlichen Schritt war im März 2018 Masserberg gegangen. Dort hatte das im Gegensatz zu Bad Tabarz aber für heftige Diskussionen gesorgt. Hotel- und Pensionsbetreiber kritisieren damals die Steigerung auf fast das Doppelte.

Die Höhe der Kurtaxe darf jede Gemeinde selbst festlegen. Sie muss von allen ortsfremden Personen bei einem Aufenthalt bezahlt werden. In den meisten Orten liegt die Abgabe zwischen ein und zwei Euro, sie hängt auch von den Artbezeichnungen ab. Das Prädikat mit den höchsten Anforderungen ist das staatlich anerkannte Heilbad. Auch Kneipp- und heilklimatisierte Kurorte müssen hohe Ansprüche erfüllen. In den staatlich anerkannten Erholungsorten, zu denen beispielsweise Oberhof zählt, fallen die Kriterien nicht so streng aus. Zu den wichtigsten Voraussetzungen, die das Thüringer Kurortgesetz vorgibt, zählen ein hochwertiges Beherbergungsgewerbe, eine zertifizierte Touristinfo, ein ausgeschildertes Wander- und Fahrradwegenetz, barrierefreie Einrichtungen und Angebote, der Nachweis bioklimatischer Bedingungen.

Enorm ist die wirtschaftliche Bedeutung der Kurorte, die für rund 12.000 Menschen Arbeitgeber sind. Die Gesamtförderung von touristischen und gewerblichen Vorhaben in den Orten beträgt laut Wirtschaftsministerium seit 1990 etwa 240 Millionen Euro, investiert wurde mehr als das Doppelte.