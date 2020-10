Apolda: Auf die Vernunft der jungen Leute setzen

Am Kantplatz: Auf den Straßen und Plätzen in Apolda unterwegs sind Sandra Stegemann (rechts) und Markus Fischer als Streetworker der Diakonie. Beate Bergmann vom Diakoniewerk Apolda gGmbH freut sich über die Unterstützung in der sozialen Arbeit.

Einen Container will die Diakonie demnächst am Rande des Kantplatzes aufstellen. Der soll künftig ein Anlaufpunkt für Jugendliche sein, damit diese dort unter anderem ihre Sportutensilien abstellen können. Zudem erhoffen sich Beate Bergmann, bei der Diakonie verantwortlich für Belange der Kinder- und Jugendarbeit, und die beiden Streetworker Sandra Stegemann und Markus Fischer, noch besser in Kontakt mit den jungen Leuten treten zu können, einen Anlaufpunkt zu schaffen also.